Notable repunte del Río Paraná (Video)

Los especialistas afirman que la remontada que demuestra el Río Paraná “no tiene antecedentes“. El ingeniero Juan Borus del Instituto Nacional del Agua (INA), se refirió a la “brusca” normalización de la altura del río y sus causales. Destacó que el repunte de más de tres metros se concretó desde el 11 de enero hasta la fecha. “Una remontada como esta no tiene antecedentes, el cauce del río se ha normalizado y beneficia a la fauna íctica”. Se refirió a la dinámica cambiante de la altura: “Pasamos de húmeda a seca y de seca a humedad, estaba previsto que en enero iba a haber una subida y se concretó, pero en una medida mayor a la esperada”.

“El río está bruscamente normalizado gracias a las lluvias persistentes”, enfatizó el ingeniero y sostuvo que “la altura actual era esperable y no es muy diferente al 3,30 del promedio mensual de enero”. Aseguró que “hoy debería ser la máxima descarga de la represa Yacyretá y estamos analizando la situación de los próximos días” y agregó que “las lluvias se intensificaron y persistieron en la zona de Paraguay y Misiones y con eso tuvimos la levantada que hemos visto, hace dos meses atrás estaban muchos cruces fluviales con aguas bajas y hoy están todos normalizados. Una remontada como estas no tiene antecedentes”.