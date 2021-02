No se discute empezar las clases, sino en qué condiciones

Los gremios solicitan reunirse con la ministra de Educación. “No se discute si empezar o no las clases, sino en qué condiciones“. Los docentes le presentaron a la ministra Susana Benítez un petitorio de información sobre el estado de las escuelas en Corrientes. Uno de los sindicatos es la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, cuyo secretario general José Gea, solicitó que se garanticen las condiciones edilicias y deslizó el reclamo para conversar sobre salarios. Confirmó la solicitud de audiencia realizado junto al titular de UDA, al Ministerio de Educación. Los sindicatos están “preocupados por la proximidad del ciclo lectivo y la presencialidad” en el contexto de la pandemia de Covid 19 en nuestra provincia.

“Queremos tener precisiones para transmitir tranquilidad a los docentes”, explicó Gea, agregando que “no se habla de si inician o no las clases, queremos saber en qué condiciones se va a hacer la presencialidad”. Se solicitó información sobre el estado de las escuelas, dado que “todos sabemos que tenemos que mantener el distanciamiento, usar barbijo, alcohol en gel, pero si no tenemos agua en las escuelas o sanitarios en condiciones no podemos regresar”. Aclaró que “otro tema prioritario, de igual valor que la pandemia, es el salarial”, recordando que se solicitará que comiencen las conversaciones sobre incrementos. Recordó en este marco, que “la inflación del año pasado fue importante y sumada a la de este año, queremos tener precisiones”.

ESTABLECIMIENTOS

El subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, confirmó que, siguiendo el calendario, esta semana se contactó a los directivos para la apertura de las escuelas, personal de mantenimiento ingresó a los centros educativos para acondicionar las escuelas, tanto urbanas como rurales, de la capital y del interior. Las agendas de esta semana continuarán con reuniones de trabajo con los directivos de los niveles y modalidad–Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Gestión Privada y Consejo General de Educación–, como así también de Educación Superior y Dirección de Educación Física y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA). En este marco, se ultiman los detalles para el regreso a clases. Esto incluye desde protocolos, condiciones y continuidad pedagógica a la situación epidemiológica de cada localidad.