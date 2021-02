No hay ninguna posibilidad de irnos de Eco

El vicegobernador Gustavo Canteros dio precisiones respecto a su posición política, descartó la salida de ECo y aseveró que trabaja para sumar fuerzas a la alianza gobernante.

¿Preparado para el año electoral?

Estamos trabajando todo nuestro gobierno acompañando en el proceso de la Pandemia y lo venimos haciendo desde el año pasado con mucha responsabilidad. Por eso el eje central pasa por esto y en acompañar a los pacientes y la recuperación de estas personas, priorizando la salud como lo más importante de esta gestión.

¿Se habla de las elecciones?

Si se habla, pero no es el tema central. La preocupación está centrada al menos con el dialogo que tenemos con Valdés y los distintos actores políticos incluidos los adversarios, priorizando la salud. También el inicio de clases es una gran responsabilidad, con gran incertidumbre y dudas, pero tratamos de llevar tranquilidad a las familias correntinas.

¿Cómo está la relación Canteros-Valdés?

Siempre estuvo bien y nunca hubo inconvenientes. Vengo acompañando en las decisiones, lo vengo haciendo y lo seguiré haciendo hasta el 10 de diciembre como corresponde y como lo hice con Colombi en su momento lo hago ahora, porque tengo como premisa a lo que hace la gestión.

¿Creen que se será una campaña electoral más compleja o fácil?

Yo creo que la gente va a analizar la gestión. Con lo que venimos haciendo con temas como de la salud y las obras públicas que se realizan en la capital en el interior. Otro tema fundamental es el pago en tiempo y forma de los salarios y hemos trabajado con mucha responsabilidad con estas áreas.

¿La vuelta a clases será un eje de la campaña?

No, no lo tomó como un eje de campaña sino como una responsabilidad absoluta del gobierno. Lógicamente con todas las medidas de prevención sanitarias, pero debemos tener responsabilidad cívica y tengo entendido que el Gobernador también lo toma como una responsabilidad institucional fundamental.

¿Cuándo pondrían el punto de inicio para el dialogo de recambio de autoridades?

Seguramente será después de marzo. Primero debemos priorizar la salud, educación y salarios, porque esa es la agenda de todos los días y lógicamente la gente evaluará las acciones. Pero creo que hay tiempo para esto.

¿Aseguran su continuidad dentro de Eco?

Aseguramos la continuidad no solo mía sino de un equipo que viene acompañando al gobernador.

¿El proyecto de ECO seguirá dentro del gobierno o hay posibilidades de división?

No, no hay posibilidades. Dialogar lo hacemos con todos los sectores y estamos abiertos a todo este ámbito. Porque somos hombres de política. Así se puede ver como el gobernador se reúne con su último contrincante y eso en la democracia, es muy sano.

¿No le hace ruido la foto Valdés-Camau?

No en lo absoluto. Yo también conversó con todos, con los aliados y contrincantes y con Camau lo mismo, porque me parece bien promulgar el dialogo.

¿Están vigentes sus intenciones de ser intendente?

Hoy tenemos la responsabilidad, que es la gestión y hoy nos hemos puesto como meta fundamental.

¿Le gustaría ser intendente?

Hay tiempo para eso y el equipo lo va a resolver.

¿Hay expectativas sobre el lugar que vaya ocupar?

Soy un hombre de equipo que pertenece a Encuentro por Corrientes desde la fundación del mismo. Porque soy el fundador y en ese sentido discutir un lugar de más o menos no es mi agenda de todos los días y lo demás está suscrito a los temas que exprese.

¿Qué le generó la foto de la reunión de los radicales?

Me parece bien, porque hay que debatir, son hombres de partido. Nosotros también lo hacemos con partidos políticos que tenemos una alianza. Como lo hemos hecho en dos oportunidades desde el inicio del año. Conversamos todos los días porque somos hombres de la política.

¿Qué opina del Gobierno nacional?

Es un gobierno que ha sabido afrontar la situación sanitaria con mucha responsabilidad. Como también el tema de la vacunación es un tema que la sociedad ha sabido asumirla, donde el Gobernador tiene un compromiso de respaldar a Nación.

¿Apoya la gestión de Alberto Fernández?

Sí no tengo ninguna duda, desde el primer día.

¿Cuál es la agenda legislativa para el 2021 ante los temas adeudados?

Creo que lo más importante estará circunscripto en el mensaje desde el primero de marzo en la apertura de las sesiones por el Gobernador. Seguramente explicaremos lo que haremos, porque es clave el mensaje de Valdés. Ahí se explicará qué haremos en las cámaras de Diputados y Senadores.

¿Usted que vías cree que tomará ese mensaje?

Valdés es un hombre que ha sabido adecuar los tiempos a los judiciales, como el código procesal que fue un gran logro y la reformulación de otros que están en carpeta. Seguramente habrá otras cuestiones, como los parques industriales que están en la agenda y son política de Estado como lo hizo Colombi en su momento y se pudo construir a lo largo de este tiempo como fue ECO en el gobierno provincial.

¿Cuál es el motivo de sus recorridas por la ciudad en el último tiempo?

Es mi responsabilidad y lo hago siempre. Para mí es un gusto estar cerca de los vecinos porque me fortalece, recibo mucho aprecio y cargo energía en cada barrio.

¿Para proyectar la candidatura?

No, uno trae proyectos e ideas.

¿Qué proyecta de ahora en adelante?

La búsqueda de los concesos, a lo largo de los siete años de vicegobernador y presidente del Senado, la búsqueda del dialogo. Tuve una excelente relación con la oposición y esto contribuyó a contar con la aprobación de muchas leyes que han sido enviadas por Valdés y Colombi.

¿La definición de las candidaturas cree que será algo complicado?

No, creo que hay que dialogar y una vez que nos pongamos de acuerdo seguiremos adelante. Esta alianza vino para quedarse y tiene mucho futuro y la sociedad lo supo aceptar

¿Ratifica su continuidad en ECO?

Absolutamente y no tengo ninguna duda

¿No descarta que ECO presente varios candidatos a la elección?

Creo que ECO va sumar a otros partidos políticos que estuvieron en otros frentes electorales. Personalmente estoy haciendo ese trabajo.

¿Recluta adeptos?

Yo soy un hombre de dialogo y lo hago con todos los dirigentes y partidos políticos y si lo llamamos para que acompañen la formula bienvenido sea. Cinco partidos más se incorporarán a la alianza de ECO.

¿Esa gestión de poder será tranquila o habrá conflictos?

Yo estoy pensando en una gestión amplia porque si vamos personalizando va más allá de eso. Creo que hay un sector de la dirigencia política que ha madurado en eso. Nosotros trabajamos todos los días estos temas. Dialogamos con entes de camioneros y otros dirigentes. El jueves de la semana que viene estaremos lanzando una escuela para mujeres dirigentes de la mayoría de los partidos políticos.

¿Suena como una administración de poder?

No creo, porque hablo con todos. Solo soy una pata más.

¿Lo va a sumar a Camau?

No creo, él es un gran amigo y yo no niego mis lazos de amistad.

Final Abierto.Tv