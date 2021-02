No están permitidas las fiestas ni bailes

Por la pandemia producto del coronavirus, la municipalidad de Corrientes recordó que no están permitidas las fiestas ni bailes. En los bares, restaurantes y salones de eventos, no están permitidas las fiestas ni bailes de ningún tipo. “Recordamos que en Corrientes las reuniones familiares y sociales continúan de la misma manera y con el debido distanciamiento. Al igual que en bares, restaurantes y salones de eventos, no están permitidas las fiestas ni bailes de ningún tipo”, señaló el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Esteban Maldonado Yonna. “Es importante que, si recibimos a alguien en nuestro hogar, seamos responsables y nos sigamos cuidando. Como se viene realizando desde el inicio de la pandemia, cada nueva medida en la ciudad será anunciada oficialmente por la Municipalidad de Corrientes”, agregó.