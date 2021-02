Nacho preparado para otro gran desafío

Nacho Fernández fue presentado en Atlético Mineiro: “Estoy preparado para este gran desafío”. A los 31 años y aún en recuperación por una operación a finales de enero, el ex River Plate tendrá su primera experiencia en el extranjero. El mediocampista Ignacio Nacho Fernández fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Mineiro y aseguró estar “preparado” para el “gran desafío” de su primera experiencia internacional. “Me siento preparado para asumir este gran desafío”, expresó este miércoles el exjugador de River, en su presentación oficial como refuerzo del “Galo”.

A los 31 años, el volante zurdo tendrá su primera experiencia en el extranjero y le agradeció la oportunidad a su compatriota Jorge Sampaoli, quien finalmente no lo dirigirá ya que será nuevo entrenador de Olympique de Marsella. “Quiero agradecer a Sampaoli y a todo su equipo por haber confiado en mí. Hizo un gran trabajo acá y ahora decidió salir, pero lo principal es que el club tiene un proyecto y confió en mí, más allá del entrenador”, remarcó Nacho.

Fernández fue operado de varicocele el 20 de enero y su último partido con la camiseta de River fue la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras, una semana antes. Por este motivo, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Temperley admitió que no está en su mejor forma física y deberá realizar “una preparación rápida” para estar a disposición del nuevo cuerpo técnico. Atlético Mineiro cerrará mañana su participación en el campeonato brasileño y el 28 de febrero debutará en el torneo regional de Minas Gerais.