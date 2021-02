Nacho Fernández jugará en Atlético Mineiro

Es oficial, Nacho Fernández se va de River y jugará en Atlético Mineiro. Después de cinco años en el club, el zurdo de 31 años se despide de Núñez y será nuevo jugador del Atlético Mineiro. Las próximas horas viajará a Belo Horizonte para hacerse los estudios médicos y firmar un contrato que en lo personal marcará su primer gran salto económico en el fútbol profesional, algo que venía añorando desde hace rato. Lo confirmaron las últimas horas del lunes partes involucradas en la operación que le dejará a River unos 5.800.000 dólares netos, que en parte se pagarán al momento de la firma de todos los papeles: ése fue el último pedido del CARP para aceptar transferir al Cerebro Fernández, además de un bonus por productividad para sumar unos dólares más a la venta del 70% del pase (el resto, un 25% de Gimnasia y un 5% del jugador que cede dicha parte, como el 15% por impuestos y una deuda con el club). Mineiro estudió la contrapropuesta de River y después de un par de días envió otra a Núñez: la dirigencia con D’Onofrio a la cabeza terminó aceptando las últimas condiciones del club brasileño que probablemente ya no tenga a Sampaoli la próxima temporada: el técnico argentino está a un paso de transformarse en el DT del Olympique de Marsella.

Después de 185 partidos, 31 goles y siete títulos, luego de arribar en silencio a comienzos de 2016 y tras meterse en el corazón de millones de hinchas millonarios por su talento y ser fundamental en la conquista de la inolvidable Copa Libertadores 2018, el Flaco cumple su deseo de jugar en el exterior. Si había estado a punto de salir hace un año y no lo hizo por pedido del Muñeco y una mejora de su contrato, la pandemia y la crisis económica lo llevaron a aceptar el remanido interés de un Mineiro que se está armando con todo para la próxima temporada, donde ya contrató a Hulk, por ejemplo. Aquel abrazo con Gallardo, después del 2-0 ante Palmeiras que no alcanzó para llegar a la final de la última Copa, fue premonitorio. Se trató del último partido de Fernández con la banda roja cruzándole el pecho. Luego, se operó de varicocele y se sumó a la pretemporada -de manera diferenciada- con los que serán sus ex compañeros. De todas formas, estuvo en La Plata acompañando al equipo en la caída con Estudiantes, por el inicio de la Copa de la Liga Profesional.

Calificado como el mejor jugador del fútbol argentino por Juan Román Riquelme, Diego Maradona llegó a decir que “Nacho tiene seda en sus pies”. Para Gallardo siempre fue una fija, en distintas funciones. Como doble cinco, partiendo por derecha, como enganche, por adentro o afuera, más arriba o más abajo.

Se despide usando la 10, un premio merecido por todo lo que le dio a River en estos años.

