Ministros de todo el país acordaron el regreso a clases (Video)

En Corrientes comenzarán el 1 de marzo. Con la presencia de Alberto Fernández, el Consejo Federal flexibilizó los indicadores que guían las aperturas escolares y definió que las clases comenzarán bajo una modalidad combinada. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció este viernes que el Gobierno creará un observatorio para garantizar la presencialidad cuidada en las aulas. “Resolvimos la creación de un observatorio para garantizar una presencialidad cuidada. Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro, dijo el presidente Alberto Fernández en la reunión del Consejo”, reveló Trotta.

El Consejo Federal aprobó dos resoluciones. Por un lado, la actualización de los indicadores sanitarios que definen la posibilidad de apertura de escuelas. Por otro lado, la organización del comienzo del ciclo lectivo que, al menos hasta el cierre del primer trimestre, será bajo una modalidad combinada en casi todo el país. “El principio general será priorizar la apertura de las escuelas y la reanudación de clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad sanitaria y cuidado de la salud de la comunidad educativas. Se priorizará el sostenimiento de actividades educativas presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria por sobre otras actividades”, se lee entre las dos resoluciones.

La Ciudad de Buenos Aires y Jujuy comenzarán el próximo miércoles 17 de febrero. Luego, la gran mayoría de las jurisdicciones iniciarán el ciclo lectivo el lunes 1 de marzo. Después de un trabajo técnico junto a Salud, los ministros modificaron un punto clave: el semáforo epidemiológico que se había aprobado en octubre del año pasado y que, por sus exigencias, no permitía mayores avances. Ahora los indicadores se flexibilizaron en la búsqueda de un regreso masivo a las aulas. Con los ajustes, los gobernadores dejarán de monitorear los contagios de una provincia como un todo; algo que sucedió el año pasado e impidió desandar aperturas parciales. Las autoridades sanitarias de los distritos seguirán la evolución de la pandemia en cada departamento o municipio, incluso en cada pueblo o paraje rural. La intención es reducir al máximo la zona geográfica para que, en caso de dispararse los contagios en las grandes ciudades, no repercuta en todo el territorio.

La Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Jujuy comenzarán el 17 de febrero de manera escalonada. San Luis Mendoza y Neuquén aún no definieron la fecha y lo harán en las próximas horas. La Pampa lo hará el 8 de marzo. En Santa Fe, el inicio de clases se fijó para el 15 de marzo con un sistema que alternará entre la presencialidad y el trabajo en los hogares.

CORRIENTES

Las autoridades santacruceñas definirán cómo, cuándo y dónde será el inicio de clases con presencialidad en los días previos al 1 de marzo. Córdoba, Tierra del Fuego, Salta, Entre Ríos, Chubut, Corrientes y Buenos Aires trabajarán por grupos con un sistema bimodal desde el 1 de marzo. Río Negro anunció el retorno para el 3 de marzo.