Mercedes: Diego Caram inauguró las sesiones del Concejo

Repasó su gestión y anticipó importantes proyectos para el futuro de mercedes. Este lunes 1 de febrero el mandatario mercedeño dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2021 del Concejo Deliberante, con un discurso donde subrayó las obras y acontecimientos más importantes de su gestión al frente del Ejecutivo y brindó un adelanto de los proyectos más significativos para este año. Estuvieron en el Salón Pedro Ferré, miembros del cuerpo legislativo y funcionarios municipales. Sus palabras:

ESTIMADOS VECINOS

“Como todos los años, es un gusto poder compartir con ustedes este acto para dar a conocer las acciones y políticas que hemos ejecutado desde el Gobierno Municipal de Mercedes hasta el día de la fecha y hacer pública la proyección del año que está iniciando. Atravesamos uno de los años más difíciles de nuestra generación. La pandemia nos ha llevado a ejecutar acciones jamás pensadas, donde la única fortaleza que hemos tenido fue el trabajo coordinado y el acompañamiento mutuo con las instituciones del medio. Es necesario en este primer párrafo agradecer al Hospital Las Mercedes, el Concejo Deliberante, la Sociedad Rural de Mercedes, las distintas iglesias católicas y evangélicas, las fuerzas provinciales y federales, la Asociación del Comercio y la Industria, especialmente a nuestro querido personal municipal y a los funcionarios que desde el primer día se hallan desarrollando diferentes acciones de vital importancia para el resguardo de la familia mercedeña.

Estuvimos y estamos al lado de aquellas familias, comerciantes y emprendedores que se han visto directamente afectados por causa del aislamiento social, llegando con asistencia alimentaria y ayudas económicas a través de subsidios. Los seguiremos acompañando hasta que puedan retomar sus actividades de modo habitual. Estamos realizando test gratuitos a todas aquellas personas que tengan reservas en los hoteles de nuestra localidad, es nuestra forma de acompañar al sector turístico. Desde un primer momento, nos abocamos a atender las solicitudes de cada mercedeño y mercedeña, sin importar el punto del país donde estaba, para su pronto retorno a casa. Como así también se priorizaron los viajes y servicios de traslados gratuitos por cuestiones médicas a la capital provincial ante la falta de transporte público de pasajeros.

Comprendemos que no es fácil el momento que nos hallamos atravesando, es un compromiso asumido el estar al lado de todos que nos necesitan y confían en nuestras políticas. En este contexto y debido al incremento de las acciones de control e inspección, hemos dotado de una nueva unidad móvil a la Oficina de Educación Vial, mediante un convenio firmado con la Agencia Nacional de Educación Vial; y adquirimos una camioneta Fiat cero kilómetros destinado a la Guardia Urbana Municipal. Estos vehículos se hallan cumpliendo una tarea fundamental para el control del cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité de Crisis de nuestra ciudad, en una tarea coordinada con el personal de Tránsito, Comercio, Inspección General, las fuerzas provinciales y federales. En este momento estamos llamando a licitación para la adquisición de una camioneta de similares características para la Guardia Urbana Municipal y otra con cabina simple para la Dirección de Tránsito.

En materia de seguridad, es necesario resaltar la creación del Centro de Monitoreo Municipal, el que nos permite detectar irregularidades en los accesos no habilitados a nuestra ciudad, brindar seguridad en distintos puntos de Mercedes y establecer un mayor control en las dependencias municipales donde se hallan instaladas las videocámaras. Actualmente seguimos trabajando en la capacitación del personal de esta área y esperamos poder adquirir nuevas cámaras para acrecentar el trabajo realizado.

Gracias al trabajo coordinado entre el personal municipal, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Corrientes, el “Operativo 8 de enero” ha sido un verdadero éxito. Quiero destacar la apertura y el entendimiento de los trabajadores del Predio de la Cruz Gil que comprendieron que este contexto extraordinario, requería que tomemos medidas especiales.

Con el Hospital Las Mercedes desarrollamos un trabajo coordinado y de mutua ayuda, poniendo a su disposición unidades móviles y personal municipal para realizar trabajos de monitoreo, traslados y control. Brindando un lugar de aislamiento gratuito para todas aquellas personas que por protocolo no contaban con espacio adecuado en sus domicilios. En el marco de las celebraciones de fin de año, hemos abonado más de 500 test, los que nos permitieron detectar a personas contagiadas de Covid-19 que pretendían ingresar a nuestra localidad salvaguardando así la salud de los ciudadanos mercedeños. Vaya nuestro reconocimiento al personal de salud de nuestra localidad por el trabajo realizado todo este tiempo.

En materia de obra pública, durante el 2020 hemos culminado la obra de iluminación total de la Avenida Malvinas Argentinas, una mejora significativa para los vecinos del Barrio Merceditas y zonas aledañas. La modernización de la Avenida Lavalle es un orgullo de los mercedeños, la obra significó la construcción de más de mil doscientos metros de parterre central y la instalación de cincuenta columnas dobles con sus respectivos artefactos led. También hemos mejorado la iluminación de la calle Santa Fe, en Barrio José María Gómez y extendido seis mil quinientos metros la red lumínica en los barrios San Pedro, San Martin, Las Garzas, Villa Rivadavia. Cabe mencionar que hemos recibido del Gobierno Provincial un total de 130 artefactos led en reconocimiento por parte la deuda de la Dirección Provincial de Energía para con nuestro municipio. En un trabajo en conjunto con Vialidad Nacional y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, próximamente iniciaremos la instalación de columnas de iluminación y reacondicionamiento vial en el acceso norte de nuestra ciudad y el empalme de las Rutas Nacionales 123 y 119, una obra trascendental en materia vial y de gran envergadura.

En un año difícil y con altibajos hemos logrado realizar mil cuatrocientos metros de hormigón en distintos puntos de la ciudad, como así también la construcción de badenes en los Barrios Villa Rivadavia, Castello y San Pedro y hemos concretado más de mil cien metros de cordón cuneta en los barrios Fátima, Matadero, San Pedro; en este momento estamos trabajando en Barrio Merceditas y en las próximas semanas se iniciarán en Barrio Matadero, Santa María y San Pedro.

Las obras de más de mil cien metros de limpieza y canalización del Arroyo Gómez y dos mil metros en el Arroyo Las Garzas han dado excelentes resultados, evitando inundaciones y desborde de los arroyos en las últimas lluvias, facilitando el rápido escurrimiento del agua y llevando una mejora significativa en la calidad de vida de nuestros vecinos. Es necesario resaltar que el valor total de estas obras es cuarenta por ciento menor a la realizada hace cinco años por el Gobierno Provincial en aquel entonces.

Junto a la empresa Aguas de Corrientes, avanzamos con la extensión de red cloacal en Barrio Matadero y San Martín. Esta acción nos demandó la adquisición de un martillo neumático que nos ayudará a realizar diferentes tipos obras en la ciudad. Este año llegaremos con este servicio a los Barrios Anfiteatro y Sagrada Familia. Esto contribuye a la sanidad y la salubridad de los mercedeños, por tal motivo no nos detendremos hasta lograr que todos los vecinos tengan acceso a este servicio.

Logramos la apertura de calles nuevas y la nivelación y enripiado de dos mil metros en Barrio 5 de Julio y ochocientos metros en calle Isidora de Gabancho al este; además de las habituales tareas de mantenimiento y nivelación en distintos puntos de nuestra ciudad.

El programa de bacheo en la zona céntrica ha dado buen resultado, por lo que continuaremos invirtiendo en este sentido durante el 2021; y tenemos proyectadas obras de pavimentación en las calles José M. Gómez entre Beltrán y Juan Pujol; Rivadavia entre Avenida Lavalle y Yatay; San Martín entre Sargento Cabral y General Paz; asimismo, la calle Chacabuco desde Falucho hasta Acceso al Barrio 5 de Julio y la calle Santa Fe desde la calle Monseñor Devoto a la Carlos Alberto Castellán; entre otras arterias.

Esta proyección es resultado de un trabajo en conjunto de relevamiento entre la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y un relevamiento de la Secretaria de Gobierno a través de la Oficina de Educación Vial. Planificación y no improvisación. La situación del Barrio Recodo nos preocupa, quiero trasmitirles a los vecinos que sus reclamos son escuchados; por tal motivo estamos realizando reuniones virtuales con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para encauzar el proyecto y finalizarlo.

Mediante convenios firmados con el Ministerio de Medioambiente de la Nación hemos iniciado una obra sin precedentes en nuestra localidad; reorganizando nuestro potrero municipal y dotándolo de tecnología. En los próximos días estaremos adquiriendo una chipeadora de plástico que nos brindará la materia prima para la construcción de baldosas.

Culminamos el cerramiento del tinglado destinado de la planta de tratamiento de residuos y habilitamos el Punto Limpio en Barrio Itatí, donde se realiza la compactación y embalaje de cartones y plásticos. Reanudamos el Programa de Gestión de Residuos, con el cual contribuimos a la economía familiar de las personas que trabajan en la separación, selección, compactación y comercialización de vidrios, plásticos y cartones.

Hace pocas semanas hemos puesto en vigencia la nueva estructura de recolección domiciliaria y nuevos circuitos de recolección diferenciada, esto implica una mejora en el servicio, el cual esperamos que se afiance y muestre en el tiempo sus beneficios.

Si bien logramos la eliminación de micro basurales en diferentes barrios de la ciudad, sabemos que nos queda un largo camino por recorrer, con el acompañamiento y el compromiso de los vecinos alcanzaremos buenos resultados.

En una tarea en conjunto con distintas áreas, el Programa de Descacharrizado ya no sólo benefició al ejido urbano de Mercedes, sino que logramos desembarcar en los parajes de la zona rural.

En este punto quisiera hacer un apartado para dedicar unos minutos al trabajo realizado por la Dirección de Asuntos Rurales. El acompañamiento social es digno de destacar, los vecinos de la zona rural hallan en el personal municipal un equipo humano dispuesto a brindarles ayuda y asistencia permanente ante cualquier necesidad o emergencia, resolviendo traslados por problemas de salud, gestionando turnos médicos o bancarios, llegando con ayudas de medicamentos y anteojos.

A través de un cronograma unificado, hemos logrado incrementar el número de operativos de salud, una acción realizada por el equipo de la Dirección de Salud Municipal y sus profesionales.

Durante el año pasado, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos realizó limpieza, enripiado e instalación de tubos, permitiendo fácil acceso a caminos vecinales internos, beneficiando a más de 30 familias, las que ahora pueden transitar y acceder a sus viviendas sin ningún tipo de problema.

Con el Área de Protección Animal se realizó la campaña de vacunación antirrábica en caninos y felinos y se llevó adelante aproximadamente cien castraciones gratuitas.

Se continúa trabajando con el servicio de flete completamente gratuito, nuestro móvil traslada a diario materiales de construcción y ferretería, alimentos balanceados, ayudas sociales y muebles que los vecinos adquieren previamente en los comercios de la ciudad.

El año pasado realizamos la entrega de tres transformadores, doscientos postes, más de dos mil metros de cable pre ensamblado y demás accesorios, beneficiando a 24 familias con estas instalaciones eléctricas. De igual modo, hemos incrementado y mejorado la extensión de red de agua en la zona rural, gestionando veinte reparaciones de bombas sumergibles, adquiriendo cinco equipos nuevos, extendiendo cinco mil metros de red, instalando treinta tanques tricapa y reponiendo tres bases; beneficiando de este modo a más de cuarenta familias.

Como desde el primer día, nos hemos comprometido a contribuir en la mejora de la calidad de producción. Por tal motivo dotamos a la Dirección de Asuntos Rurales de un equipo de profesionales que brindan asesoramiento técnico gratuito, asistiendo a los productores con importantes beneficios y descuentos en la compra de alimentos balaceados; como así también en el laboreo de suelo gratuito para la siembra de pasturas. En este punto quisiera destacar que hace pocos días adquirimos un nuevo tractor marca Pauny, mediante el Programa Municipios de Pie del Ministerio del Interior de la Nación; y con fondos propios sumamos a esta unidad, una rastra con caja sembradora. Estas herramientas ya se hallan en el campo realizando su tarea y beneficiando a nuestros productores.

Continuamos trabajando en la comercialización y mercadeo “Del campo a la ciudad” todos los días jueves en diferentes puntos de venta, aquí también cabe resaltar el importante beneficio recibido a través del Programa el Mercado en tu Barrio con el cual recibimos una importante ayuda desde el gobierno nacional para que nuestros feriantes cuenten con mesas, sillas, cestos de residuos, manteles y gazebos, entre otros elementos que contribuyen a mejorar su calidad de atención al público.

Para este año nos hemos propuesto continuar con estas políticas, además de realizar la instalación de una Delegación Municipal en el Paraje Boquerón, donde brindaremos capacitaciones y asistencia a los productores. Ya nos encontramos trabajando en el acondicionamiento de un edificio con salón de usos múltiples, sanitarios y habitaciones en el Paraje Uguay para ser utilizado por las distintas instituciones que llegan con servicios esa zona de nuestro departamento. Construiremos un nuevo depósito en el sector de la Secretaría de Producción, donde se instalará la administración de la Dirección de Asuntos Municipales, se resguardarán los móviles, las herramientas y los elementos destinados al trabajo en los distintos parajes.

Mediante el trabajo coordinado y la fluida comunicación con distintas dependencias del Gobierno Nacional logramos importantes beneficios para nuestra localidad. Es digno de destacar el trabajo de gestión realizado por la Secretaría de Planificación, la que cuenta con un equipo de profesionales dispuestos a desarrollar los informes técnicos de todos los proyectos presentados, realizando seguimientos para lograr su aprobación y monitorear su ejecución.

En tal sentido, a los ya mencionados beneficios del Programa Municipios de Pie y el Mercado en tu Barrio, se suman el Programa Clubes en Obras que beneficia en una primera instancia a cuatro clubes deportivos, con una suma total de dos millones doscientos cincuenta mil pesos para materiales y mano de obra para la mejora de sus instalaciones.

Actualmente estamos gestionando a través de la Dirección de la Mujer y la Diversidad, las ayudas comprendidas dentro del Programa Nacional Acompañar, el cual busca brindar contención psicológica y económica a todas aquellas personas víctimas de violencia de género.

Como así también hemos trabajado desde el Área de Protección Animal, y está próximo a aprobarse la inclusión de nuestro municipio al Programa Nacional Pro Tenencia Responsable, el cual se sustenta sobre tres grandes pilares: castración masiva, sanidad, educación de la tenencia responsable de perros y gatos.

Mediante el Plan Argentina Hace hemos logrado la aprobación de tres obras de mejoramiento urbano. En primer lugar, el Gobierno Nacional ha destinado fondos para obras en los Barrios Castello y Villa Rivadavia, las cuales están próximas iniciar y consisten en la instalación de red de iluminación, red de cloaca, cordón cuneta, construcción de rampas y reparaciones de veredas.

En segundo lugar, el Proyecto “Empoderando a la Mujer y la Infancia” nos permitirá la creación de la Casa de la mujer y el niño en las inmediaciones del CIC del Barrio Matadero, con la apertura de un nuevo CDI y la concreción de un espacio de acompañamiento, contención y promoción de las mujeres víctimas de la violencia de género. Esta es una obra de gran impacto social que brindará a las mujeres un espacio físico donde capacitarse constantemente impulsando su desarrollo personal y laboral, brindándoles a su vez un refugio transitorio en casos de conflictos o de violencia de género, garantizando la atención integral de niños y niñas, contribuyendo a la educación familiar. Pero por sobre todas las cosas, impulsando el trabajo articulado con distintas organizaciones e instituciones del medio; ya que creemos que la violencia de género es un flagelo que ataña a toda la comunidad y es necesario un abordaje interdisciplinario de calidad.

Finalmente, también dentro del Plan Argentina Hace, iniciaremos esta semana la obra del “Complejo Parque Tressens” con el cual se pondrá en valor el espacio verde adyacente al Arroyo Las Garzas como recurso recreativo, turístico y ambiental. Está prevista la construcción de un escenario con gradas para uso de eventos populares, senderos que interconecten los diferentes espacios, sectores de descanso con bancos y pérgolas, un playón deportivo y un área de gimnasia, un espacio de juegos infantiles tradicionales e inclusivos, iluminación led distribuida en todo el Parque, cestos de residuos diferenciados, señalética acorde al cuidado y preservación del medio ambiente, relleno y compactación de suelo, mejoramiento de accesos y obras de desagüe de las aguas pluviales.

Continuando con los beneficios gestionados ante los organismos nacionales hemos acompañado a productores locales con asesoramiento técnico para presentar sus proyectos ante el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, de este modo se otorgó subsidios del sesenta por ciento para realizar inversiones destinadas a incorporar tecnologías de energías renovables aplicables en la explotación y la industrialización agropecuaria.

El apoyo a nuestros emprendedores y artesanos es un compromiso asumido desde el principio. El año pasado mediante el Programa Nacional Manta, hemos logrado una línea de ayuda económica que nos impulsa a continuar promoviendo la producción artesanal e incentivar mejoras en todos los aspectos, buscando incrementar la sustentabilidad. El programa ha desembarcado en nuestra ciudad con una ayuda total de setecientos mil pesos para aquellos artesanos que han cumplimentado todos los requisitos.

Permítanme mencionar y agradecer el acompañamiento de los vecinos, y sobre todas las cosas la confianza depositada en nuestro equipo de trabajo; ya que hemos dado inicio al Programa Colabora con tu Municipio, mediante el cual hemos logrado la pavimentación de calles del Barrio Ex Aeroclub y del Barrio Estación en un esfuerzo mancomunado entre los vecinos y la municipalidad.

La Oficina de Informes y Reclamos está al servicio de la comunidad todos los días de la semana, escuchando a los vecinos y gestionando soluciones ante las distintas áreas.

Por su parte, el Área de Bromatología en conjunto con la Dirección de Comercio, han incrementado sus controles e inspecciones en los comercios locales, realizando constataciones de libretas sanitarias, Certificado de Plagas y Habilitaciones Comerciales, además de operativos nocturnos en conjunto con las fuerzas de seguridad con la finalidad de exigir el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Comité de Crisis de Mercedes en el contexto de pandemia.

El Área de Zoonosis realiza una tarea importantísima en materia de fumigaciones en instituciones públicas, iglesias, clubes deportivos y establecimientos donde fueron detectados casos positivos de coronavirus; así mismo se realizaron bloqueos tras detectarse casos de dengue durante el verano y la primavera del año 2020.

La campaña de vacunación del año pasado llegó a distintos barrios y a la zona rural, vacunando a cinco mil nueve animales entre caninos y felinos. Mientras que el Área de Protección Animal llegó con la campaña de castración gratuita con la cual se atendieron a más de mil animales; se brindó atención veterinaria gratuita a tres mil ochenta y seis animales; y se entregaron doscientos cincuenta y cinco animales en adopción desde nuestro refugio. Para este año pretendemos iniciar una campaña de adopción responsable en localidades vecinas, en un trabajo coordinado con los municipios que se hallen cercanos a nuestra localidad.

Talvez una de las obras más significativas del año pasado ha sido la remodelación del Albergue Municipal, actualmente el lugar cuenta con mayor confort. Transformamos los grandes pabellones en habitaciones con colchones nuevos, cielorraso, ventiladores, salón de usos múltiples, parrilla y quincho, además de un amplio comedor con cocina industrial, mesas, sillas y utensilios. El objetivo es que este espacio no sea únicamente utilizado en momentos de catástrofes naturales, sino que esté al servicio permanente de la comunidad. Por tal motivo en una tarea en conjunto con distintas áreas, se brindará en el lugar servicio de atención primaria de la salud, clases de apoyo escolar y talleres culturales a diario.

En el sector del cementerio local hemos culminado la primera etapa de construcción de nichos, la cual continuaremos durante este año. Está prevista la recuperación total del edificio histórico de la Cruz Mayor, la instalación de cestos de residuos, la construcción de sendas peatonales y la puesta en funcionamiento del paseo necrológico.

La Dirección de Viviendas cumple con una labor social de destacada importancia dentro de la gestión. Durante el año 2020 hemos brindado ayuda inmediata a siete viviendas que han sido siniestradas por incendio. Por otra parte, se brindó atención a más de sesenta casas que afectadas por voladuras de techos en las tormentas que azotaron a nuestra ciudad. En tal sentido quisiera resaltar la inmediata respuesta y la predisposición del Gobernador de la Provincia y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación ante estos hechos desafortunados.

Hemos llegado a cuarenta y cinco hogares con ayudas habitacionales, mejorando las condiciones edilicias e instalando módulos húmedos. Estas obras se llevan a cabo tanto en la ciudad como en los distintos parajes rurales. Por su parte, el Plan Caminemos Seguros sigue dando excelentes resultados, logramos la construcción de mil cuatrocientos metros de veredas con la ayuda de los vecinos.

Desde el Área de Agricultura Familiar realizamos la entrega de semillas, plantines y árboles frutales para las huertas periurbanas a más de setenta familias; y la huerta municipal ya ha contribuido a abastecer a los comedores municipales con verduras frescas. Esto es algo a remarcar, estamos trabajando desde la Oficina de Seguridad Alimentaria para crear una carta más variada y de mayor calidad nutritiva para ofrecer a nuestros vecinos. Dotamos a los centros comunitarios de nuevos elementos y herramientas para la elaboración de los menús. Adquirimos heladeras nuevas y con capacidad suficiente para la conservación de los ingredientes, las que nos permitieron reducir la repartición diaria de mercadería a tres días en la semana, abaratando los costos y produciendo una amortización rápida de la inversión. Este año dotaremos a estos establecimientos de cocinas industriales, para que también puedan elaborar platos horneados, capacitando a nuestras cocineras y las madres que asisten a estos centros y de este modo poder impulsar una mejor cultura alimentaria, tan necesaria en nuestros días.

En un año difícil para la realización de disciplinas deportivas, hemos trabajado incansablemente con los propietarios de gimnasios y deportistas locales, acompañándolos y conteniéndolos desde la Dirección de Deportes, acordando los protocolos sanitarios necesarios para el desarrollo de su actividad. Este 2021 nos hemos propuesto realizar una fuerte inversión para recuperar el predio del ex velódromo, lindero al Arroyo Las Garzas, allí haremos realidad un viejo anhelo de los mercedeños, construiremos una pista atlética, donde se podrán desarrollar y practicar diferentes disciplinas, contribuyendo al crecimiento y la profesionalización de los deportistas mercedeños.

Mientras que en el Polideportivo Municipal realizaremos diferentes inversiones tendientes a dotar a este espacio de funcionalidad para la concreción del Club de Día que servirá de contención, esparcimiento y recreación para nuestros adultos mayores.

Quiero destacar y agradecer a los señores concejales que trabajaron en la Ordenanza de Creación del Concejo Municipal del Adulto Mayor, esta es una iniciativa contemplada en muy pocos municipios en la Argentina, lo que nos lleva a estar entre los primeros en trabajar y abordar la protección y promoción de nuestros adultos mayores de manera interdisciplinaria a nivel nacional.

El trabajo coordinado con las instituciones del medio se debe a la confianza de trabajar juntos por una ciudad mejor y más inclusiva. El año pasado hemos firmado un Convenio con Rotary Club Mercedes y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante el cual crearemos el primer Banco de Ortopedia Municipal. Durante este 2021 destinaremos las instalaciones del CIC del Barrio Matadero para la instalación de este Banco, además de iniciar la capacitación del personal que trabajará en el lugar. Esperamos próximamente empezar a producir en Mercedes los elementos ortopédicos que los mercedeños y correntinos necesiten.

Tomamos la determinación de instalar la Oficina de Economía Social en la Casa del Artesano, de este modo buscamos que la gestión esté más cerca de los artesanos y emprendedores locales. Durante el año 2020, a pesar de la pandemia hemos logrado realizar dos Expo Emprende Mercedes, con que han significado una gran oportunidad para que los emprendedores puedan exponer sus trabajos. Pusimos en funcionamiento la plataforma virtual “tucompramercedes.com” donde los emprendedores locales pueden ofrecer y comercializar sus productos. Cabe mencionar que mediante la ordenanza aprobada el año pasado, destinaremos un millón de pesos a microcréditos para proyectos de emprendedurismo en nuestra ciudad.

A pesar de la situación desatada por la pandemia, desde la Dirección de Turismo avanzamos en importantes proyectos para impulsar al sector turístico de nuestra ciudad: en el Balneario Municipal “El Viejo Puente” hemos construido una nueva pileta de grandes dimensiones, adaptada para niños. Sumando a esta propuesta el Sendero Mitológico donde los guías cuentan las tradicionales historias de nuestra mitología guaraní a medida que los visitantes observan las esculturas realizadas por el artista local Abel Maciel.

Durante todo el año se desarrollaron paseos virtuales por los museos de nuestra ciudad y peñas online desde el Museo del Chamame, que más allá de su objetivo de entretenimiento, ha sido esencial para la contención y acompañamiento a sonidistas y grupos chamameceros locales.

La realización de las auto peñas y los autocines han marcado la agenda de la Dirección, brindando un evento de esparcimiento y entretenimiento para las familias mercedeñas.

Hemos recuperado en su totalidad el edificio que pertenecía a la Ex Estación de Ferrocarril, y tras una etapa de reacondicionamiento y mejoras en sus instalaciones, estamos preparados para albergar en ese lugar a la Intendencia del Parque Nacional Iberá la que abrirá sus puertas en nuestra ciudad a partir del mes de marzo; este es un hito más que trascendente en la vida turística de nuestra ciudad. Mercedes es la cuna del Iberá, el lugar donde nació esta área de reserva. Por este motivo hemos trabajado sin cansancios he insistido ante la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Medioambiente para que la sede de la intendencia se instale en Mercedes. Hoy es una realidad, es momento de empezar a potenciar los portales del sur del Parque Nacional, contribuir al trabajo mancomunado con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, lograr beneficios para el sector turístico local; además de capacitar y formar a nuestros ciudadanos para que realicen tareas vinculadas al Iberá.

En el mes de junio del año pasado, luego de sucesivas reuniones con el Ministerio de Defensa de la Nación, recibimos a los primeros efectivos de la Fuerza Aérea Argentina, quienes, tras la firma de un convenio con el municipio, instalaron en nuestra ciudad un radar y centro de vigilancia con el objetivo es monitorear de manera permanente el espacio aéreo desde Mercedes. El proyecto contempla para este año, la instalación de oficinas administrativas y el establecimiento de técnicos operadores y personal de la fuerza.

La inversión realizada en el mejoramiento de nuestros espacios verdes es digna de destacar, la “Plazoleta Abel Monzón” en el Barrio José María Gómez pasó de ser un espacio completamente abandonado a transformarse en un lugar digno de ser disfrutado por la familia; esta obra será próximamente inaugurada y consta con luminarias de tecnología led, veredas, juegos y mural en homenaje al cantautor mercedeño Abel Monzón.

Hemos mejorado la iluminación de la Plaza del Bicentenario y de nuestra histórica Plaza Rafael Flores donde además se trabajó en los jardines, la poda de los árboles y el acondicionamiento de sus peatonales.

También se ha refaccionado y reacondicionado el Monumento a la Madre; y con la ayuda del Grupo Estrellas Amarillas hemos dotado al Barrio 2 de Abril de un espacio dedicado a la memoria y la recordación, pero también dispuesto para el entretenimiento y esparcimiento de los vecinos. A pocos metros de allí, sobre la Ruta Nacional 123, hemos arbolado completamente al Monumento al Gaucho Gil.

Estamos avanzando en trabajos de embellecimientos con el asesoramiento de paisajistas en distintos puntos de la ciudad, pero especialmente en nuestra Plaza 25 de Mayo, donde las mejoras están a la vista y donde hemos renovado completamente los artefactos de iluminación.

Para este año continuaremos con las mejoras en los espacios verdes, dotándolos de obras para un mejor aprovechamiento como áreas de esparcimiento de los mercedeños y de todos aquellos que deseen disfrutar de nuestra ciudad. Los trabajos comprenden mejoras en la Plazoleta de la Mujer, la Plazoleta Soldado Correntino, el Parque Ramallo, la Plazoleta Soldado Malvinense y la Plazoleta Belgrano.

Cabe mencionar que, en un trabajo en conjunto con el Área de Espacios Verdes, la Dirección de Cultura Municipal y el Gobierno de la Provincia de Salta, este año daremos inicio a la construcción de la Plazoleta Martín Miguel de Güemes. Es meritorio en este punto agradecer al Sr. Pedro Mamani, por su contribución en esta acción y su incansable trabajo por mantener siempre presente la historia y tradición salteña en nuestra comunidad.

Por su parte, trabajaremos desde la Dirección de Cultura en rescatar y reacondicionar un lugar icónico para la historia del litoral argentino como lo es el Monolito de la Batalla de Caá Guazú. También vamos a iniciar gestiones ante el Ejército Guarnición Mercedes, el Ministerio de Defensa y la Agencia de Administración de Bienes del Estado para contar con una de las viviendas aledañas al espacio conocido como “El Ombú de Belgrano” para construir lugar dedicado a la memoria del creador de nuestra bandera, donde podamos conocer sus vivencias, anécdotas y valores.

Además, nos hemos trazado la meta de poner en funcionamiento nuevamente la Biblioteca Municipal en donde funcionaba el Centro de Apoyo Escolar en el Parque Mitre, este es un espacio necesario para proteger y salvaguardar cuantísimas obras literarias de autores mercedeños.

La creación de la Dirección de Educación, Ciencia y Tecnología ha sido un gran acierto, el acompañamiento logrado por esta dependencia ha sido de vital importancia tanto para las instituciones educativas del medio, los docentes y los alumnos.

El Programa “A clases por radio” ha acompañado durante todo el año a los alumnos del nivel primario, con interesantes propuestas transmitidas por la FM municipal. La Dirección ha brindado apoyo logístico en la distribución del material “Seguimos Educando” en colaboración con la ACDP. Las instalaciones y los recursos tecnológicos de la Dirección estuvieron todo el año a disposición de profesores y alumnos, con servicio de conectividad a internet de manera completamente gratuita, contribuyendo a la no deserción escolar en tiempos de pandemia.

Se llevó adelante con éxito la capacitación online “Uso de plataformas y recursos online” destinada a docentes y directivos; y mediante el programa “Internet para aprender” se ha instalado servicio de internet gratuito en once centros comunitarios de nuestra ciudad, lo que ha permitido tener acceso a este recurso fundamental para el desarrollo del conocimiento de los alumnos, como así también son puntos de acceso para todos aquellos vecinos que requieran realizar cualquier tipo de tramite o gestión de manera virtual. Esto es inclusión, estamos verdaderamente felices por este objetivo alcanzado.

Mediante un convenio firmado con la Fundación Americana Interdisciplinaria hemos logrado la apertura de un Curso de Mediación destinado a todo público. Encaramos la realización de talleres recreativos para niños de 5 a 11 años en los distintos centros comunitarios de nuestra ciudad, siendo estos un espacio de contención para los niños y niñas de nuestra ciudad; y ya hemos iniciado las clases de apoyo escolar para nivel primario y secundario; cumpliendo siempre con los protocolos sanitarios correspondientes.

Este año por primera vez, implementaremos un programa de clases preparatorias para alumnos ingresantes al Profesorado de Educación Física, actividad a desarrollarse en conjunto entre las Direcciones de Educación, Deportes y Juventud.

Actualmente se está realizando un importante relevamiento de las necesidades edilicias de las escuelas de la zona rural, para presentar un informe técnico de necesidades ante el Ministerio de Educación de la Provincia y presentar proyectos ante las autoridades nacionales.

Permítanme contarles que la Universidad Nacional del Chaco Austral ya cuenta con una matrícula superior a los novecientos alumnos cursando las carreras de Contador Público, Abogacía y Licenciatura en Administración. A las cuales se le suman este año las nuevas propuestas de Licenciatura en Sociología y las Tecnicaturas Universitarias en Gestión Ambiental y en Seguridad e Higiene. Y la mejor de las novedades es que en el mes de abril, tendremos los primeros egresados de la UNCAUS Sede Mercedes, los que recibirán su título de Técnicos Universitarios en Administración. Esto es algo que nos pone realmente orgullosos de por las gestiones realizadas. Hemos demostrado que desde el Gobierno Municipal también podíamos tener una universidad en nuestra ciudad, completamente gratuita para los mercedeños. Esto es crecimiento, esto es presente y futuro.

Voy a aprovechar la ocasión para destacar el trabajo desarrollado por el Banco de Tierras conformado por miembros de este Concejo Deliberante y funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal, durante el 2020 se han tratado más de 100 expedientes que se encontraban pendientes de respuesta. Además, la dirección de catastro municipal ha iniciado una tarea histórica para nuestra localidad, estamos digitalizando toda la información contenida en esta dependencia, lo que nos permitirá brindar un servicio más inmediato y sobre todas las cosas, transparente.

En los últimos meses y luego de su regularización catastral, hemos entregado en comodato terrenos linderos al Potrero Municipal para la instalación de ladrilleros que se encontraban produciendo en cercanía a los barrios de nuestra ciudad, también fueron beneficiado productores de huertas y árboles frutales, con esta acción les brindaremos un espacio adecuado para el desarrollo de sus emprendimientos, dotándolos de formalidad en sus trabajos y evitando molestias a los vecinos.

Por otra parte, la Dirección de Catastro ha tomado contacto con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), quienes visitaron nuestra localidad y realizaron un importante relevamiento con el fin de coordinar y actualizar la inserción de determinados sectores de nuestra ciudad en este registro para la futura proyección de programas entorno a agua, cloacas, red eléctrica, etc. lo que influirá notablemente en la calidad de vida de los vecinos.

La Oficina de Recursos Humanos ha trabajado durante todo el año en la selección de personal para las diferentes dependencias municipales que así lo requieran, esto nos da la posibilidad de mejorar día a día la calidad de servicio con la que llegamos a cada vecino. Para este 2021, nos hemos propuesto avanzar en la capacitación y formación integral de cada uno de los agentes municipales, pues son ellos nuestra mayor fortaleza.

La Secretaría de Hacienda y Finanza de la Municipalidad ha logrado digitalizar el sistema de pagos, para que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones con el simple uso de plataformas virtuales. Quiero mencionar y destacar que el año 2020 ha sido un periodo récord en materia de recaudación local. Queda demostrado la confianza y el apoyo de los vecinos a esta gestión de gobierno, estamos orgullosos de eso.

A pesar del contexto de pandemia, durante el año pasado hemos dado de alta a 299 emprendimientos comerciales nuevos en nuestra ciudad, mientras que la baja fue tramitada únicamente por cincuenta y cuatro comercios; esto nos da la pauta de que el acompañamiento al sector comercial es eficiente y estamos dispuestos a continuar avanzan en este camino.

Cerramos un año con superávit fiscal, con las cuentas de la administración pública saneadas, sin deudas a proveedores y sin ningún tipo de pedido de anticipo de coparticipación. Gracias al gran equipo de trabajo por ayudarnos a alcanzar estas metas.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas ha sido un órgano de referencia que nos ha brindado asesoramiento técnico profesional cada vez que lo hemos requerido. Afianzamos nuestro vinculo institucional y logramos trabajar juntos con el único objeto de llevar transparencia en el uso de los recursos públicos.

En el mismo sentido, el Tribunal de Faltas Municipal ha estado a la orden del día cada vez que lo solicitamos, siendo un actor fundamental a la hora de elaborar proyectos de ordenanzas que luego fueran girados a este Concejo o para refrendar Resoluciones inherentes al Ejecutivo.

El respeto a las instituciones y la independencia de poderes son principios básicos de la democracia; el año pasado hemos girado los recursos económicos en tiempo y forma al Concejo Deliberante, dejando atrás a antiguas prácticas, que no nos permitían crecer como Estado; seguiremos avanzando en ese sentido, fortaleciendo los vínculos institucionales necesarios para lograr la ciudad que todos deseamos.

Permítanme expresarles mi agradecimiento como mercedeño por haber logrado el año pasado dar un salto cualitativo en materia institucional. El nombramiento y puesta en funcionamiento del Defensor del Pueblo ha sido la demostración que se pueden refrendar grandes acuerdos cuando se pone el bienestar de los ciudadanos por sobre las mezquindades políticas. Como así también es bueno destacar y agradecerles por habernos brindado en tiempo y forma, las herramientas fundamentales para la administración pública como ser tarifaria y presupuesto.

Gracias al trabajo de este Concejo Deliberante, fuimos el primer municipio en adherirnos a la ley nacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la Agenda 2030, en tal sentido estamos trabajando para adecuar nuestra planificación a estos principios.

El año pasado hemos demostrado que juntos podemos realizar grandes eventos culturales y sociales, llegando a los vecinos con excelentes propuestas. Espero que este 2021 nos encuentre trabajando en el mismo sentido.

Estimados vecinos y vecinas, acá estamos para acompañarlos, para escucharlos, para proyectar sueños y para que juntos logremos que nuestra ciudad esté cada día más bella y con más oportunidades.

Señoras y señores concejales, nos queda por delante un año prometedor, donde deberemos armonizar la gestión gubernamental con las campañas políticas. Trabajemos siempre en el marco del respeto, con propuestas claras e innovadoras para todas y todos los mercedeños, sin olvidar que nosotros también somos ciudadanos de este bendito suelo.

Es mi deber reafirmar el compromiso asumido el año pasado ante esta misma asamblea: los invito a que trabajemos para nuestros vecinos. Porque, ante todo somos servidores públicos. Pongamos como punto de partida el dialogo y el respeto, miremos hacia el futuro, construyamos en equipo dejando de lado las individualidades. Esa es la única forma de obtener el acompañamiento y la legitimidad de los mercedeños. Estoy seguro que se gobierna ganando elecciones, la justicia está para otras cosas.

Dios y nuestra Señora de las Mercedes nos guíen en el camino.

De este modo dejo formalmente inaugurado el periodo legislativo 2021. Muchas gracias”.