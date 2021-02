La señal del Morro García a un excompañero que no supo ver. El delantero Jaime Ayoví compartió en su cuenta de Instagram el último chat que tuvo con el Morro García y la advertencia que le había hecho el uruguayo. Luego que el mundo del fútbol se conmocionara por el suicidio de Santiago Morro García, su excompañero Jaime Ayoví compartió en su cuenta de Instagram el último chat que mantuvo con el uruguayo. Actualmente jugando en Ecuador, el delantero que compartió plantel con García publicó la conversación que tuvo con su colega.

Ayoví: ¿Capitán qué pasa que no te vi jugar? (porque no venía con actividad en Godoy Cruz, relegado)

Morro: -Estoy loco hermano, pero ya levanto este barco. Jajaja, no puedo todo jaja, me dejaste solo.

Ayoví: -Jajaja, Ya vuelvo y tú te vas, no se vale.

Morro: -Siempre tiene que estar un negro.

Ayoví: -Jajaja. Claro si no hay un negro no sería el Tomba. Pero ya papi para ver si te dejan jugar.

Ayoví, que formó gran dupla con el Morro García en el club mendocino, había expresado primero en su cuenta de Instagram su incredulidad respecto a la muerte de su amigo. “Aun espero quesea mentira amigo”, escribió junto a una imagen donde ambos festejan un gol en el “Tomba”.

Santiago El Morro García fue encontrado sin vida este sábado en su departamento, después que no respondiera llamados ni mensajes hace tres días. La fiscal Claudia Ríos lleva adelante la causa por la muerte del futbolista de 30 años que, según cuentan medios locales, realizaba un tratamiento psiquiátrico y extrañaba a sus parientes.