Mburucuyá: el uso de tractor municipal y la ostentación (Imágenes)

A días del inicio de clases en la Provincia, diversos establecimientos en Mburucuyá se encuentran en condiciones paupérrimas. No estarían preparadas para albergar a sus alumnos, más allá de la pandemia del coronavirus. Aseguran que no hay fondos para refaccionarlas. Mientras tanto, el intendente de la localidad, el radical Pablo Guastavino, con una tremenda ostentación, ingresó a su domicilio particular dos camiones con acoplado con gigantescas cargas de materiales de construcción. Uno de ellos tirado por el tractor de la municipalidad, que se observa estaría al servicio del gobernante. En diciembre de 2020, se captó el momento preciso donde un móvil policial acarreaba un tráiler repleto de sandías de un campo del hermano del jefe comunal. Las autoridades policiales quisieron desmentir el episodio, asegurando que la patrulla pasó por el lugar y que la foto confunde. Sin embargo, una pericia fotográfica determinaría que no hay ángulo de giro que advierta lo contrario, por la posición del vehículo. La gente se pregunta ¿Tanto dinero hicieron de golpe los Guastavino?