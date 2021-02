Martín Ojeda deja Boca Unidos para jugar en Sarmiento

El volante correntino Martín Ojeda continuará su carrera deportiva en Sarmiento de Resistencia para disputar el torneo Federal A de fútbol. El jugador surgido de las divisiones inferiores de Boca Unidos arregló fue cedido a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2021 al club de la capital chaqueña. Ojeda de 23 años, vistió la casaca boquense en algunos partidos de la Primera Nacional, la Copa Argentina y en el Federal A se ganó un lugar hasta el 2019. Después fue perdiendo terreno en la consideración de los diferentes entrenadores que tuvo la institución y no fue considerado para el último certamen. Ahora tendrá un nuevo desafío y con el Decano de Resistencia luchará por tener continuidad en el plantel superior.

Rodrigo Migone arregló para jugar en Deportivo Madryn, en tanto que Renzo Reinaga lo hará en Juventud Unida de Gualeguaychú. Boca Unidos sigue con su pretemporada bajo la conducción técnica de Alfredo Grelak y recién la próxima semana podría sumar algunos refuerzos de cara al certamen que dará inicio el 28 de marzo. Por el momento no se definió el formato de juego, mientras siguen las conversaciones entre los directivos para llegar a un acuerdo. Hasta el momento, el Aurirrojo sumó dos refuerzos: Iván Silva (27 años), nacido en Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), que hizo las inferiores en Newell’s Old Boys de Rosario, donde debutó en primera e integró un par de temporadas el plantel profesional; y Maximiliano Oliva, un lateral zurdo de 30 años que viene de Alvarado de Mar del Plata.

SE BAJÓ SAN MARTÍN

San Martín de Formosa hizo oficial su decisión de no ser parte del próximo Torneo Federal A de fútbol por las medidas sanitarias impuestas desde el gobierno de esa provincia. “Desde la Comisión Directiva del Club Sportivo General San Martín se informa que el primer equipo de fútbol de nuestra entidad no participará del venidero certamen del Torneo Federal A que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino. La decisión es de carácter netamente sanitaria y tiene como objetivo priorizar el trabajo mancomunado que se viene realizando desde el Gobierno de la Provincia de Formosa en post del cuidado de la salud de su población”, señala el comunicado.

“Hasta tanto no se logre una vacunación contra el Sars-Cov-2 resulta imposible llevar adelante juegos en Formosa entre nuestro equipo y equipos visitantes”, añadió. Además “se solicita que la plaza obtenida deportivamente por el club se mantenga para la edición 2022 de tan prestigioso torneo”.