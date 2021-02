Marcelo Gallardo quiere saber hacia dónde va River (Videos)

“Quiero que me digan dónde estamos y hacia dónde vamos”. El entrenador fue tajante al referirse que no iba a hablar de su continuidad y habló sobre el tema de los refuerzos. Este martes, Marcelo Gallardo dio su primera conferencia de prensa en River desde la semifinal perdida contra Palmeiras en la Conmebol Libertadores. Lo primero que respondió el entrenador fue respecto a su continuidad, de la que se ha hablado y mucho y que por ahora termina en diciembre con el final de su vínculo contractual con la institución. “No vengo a comunicar mi continuidad, dentro de las cosas que hay que confirmar, sigo evaluando. Necesito saber dónde estamos y hacia dónde vamos y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. Estamos trabajando. Y no es fácil”, aseguró. Agregó que “uno no está por estar, porque uno está en un lugar confortable donde a uno lo quieren. Si yo siento que hay algo que se rompe y que no sentimos lo mismo soy cuidadoso con las formas”.

“En junio se cumplen 7 años con mucha exigencia y eso me hace ver dónde estamos parados, no sólo yo, sino hacer un recorrido por las demás áreas. Hay una sensación que hay que evaluar cosas. Nosotros también nos hemos puesto una vara muy alta, eso genera un esfuerzo y un desgaste muy grande; por eso necesitamos ver si seguimos con esas ganas y esos deseos. De nosotros y de los demás. Ahí uno analiza situaciones”, sentenció.

Más claro imposible. Como siempre.

🗣 "No vengo a comunicar mi continuidad, no presiono a nadie. Quiero que me digan simplemente dónde estamos y hacia dónde vamos" – Marcelo Gallardo ✍️ pic.twitter.com/GAOuRVYJvx — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 9, 2021