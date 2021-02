Manubens Calvet: un correntino recibió la millonaria herencia

En el medio hubo un pacto de confidencialidad. Le pagaron una fortuna al correntino de la herencia más disputada de la Argentina. Para percibir los millones de dólares que dejó sin herederos su padre, debió firmar una condición de guardar secreto. La historia que se pensó llevar al cine con Isabel Sarli. El correntino que heredó la fortuna del terrateniente Juan Feliciano Manubens Calvet, Manuel Maidana, firmó ante la Justicia un acuerdo de confidencialidad para destrabar el pago multimillonario y logró cobrar. Un informe aparecido este jueves en la prensa metropolitana revela que un acuerdo confidencial con aval judicial logró un reparto que parecía imposible.

Se trata de una historia que se actualizó el año pasado al calor de un fallo de la Justicia de Córdoba, pero que viene desde 1981, cuando murió Manubens Calvet, quien dejó una fortuna sin herederos ya que el testamento desapareció y no tenía hijos legítimos reconocidos. El correntino Manuel Maidana, que vive hace un tiempo en Misiones, resultó el principal ganador de una pulseada que tuvo como árbitro al juez civil de la ciudad de Córdoba Carlos Bustos, tras 40 años de disputa legal.

Se trata nada menos que del reparto de una fortuna de 225 millones de dólares. Los beneficiarios, además del correntino Maidana, pertenecen un grupo de acreedores y otros familiares.

“No puedo dar detalles porque firmamos ese pacto de confidencialidad en el juzgado civil y somos muy respetuosos de lo acordado, pero sí puedo decir que la suma que recibirá es sustancialmente menor. No tiene punto de comparación con la suma que figura en la resolución. Es sustancialmente menos de la mitad”, aseguró a la prensa metropolitana la abogada Vanesa Escalante Paz, apoderada de Manuel Manubens Calvet, el jubilado que nació en una estancia en los esteros del Iberá y se cambió el apellido materno, Maidana, luego de pruebas de ADN.

“Sustancialmente menos de la mitad” de u$d7.950.000 dólares, habla de una suma más cercana a los tres millones que a los cuatro millones de dólares. Medios cordobeses estiman que se trata del ocho por ciento (8%) de la fortuna de Manubens Calvet”. El proceso por la herencia del hacendado cordobés duró 39 años e involucra propiedades que suman 7 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. En el medio, una historia de novela, incluso con la posibilidad de ser llevada al cine.

De hecho, el heredero le reconoció a un medio de Buenos Aires que se reunió con Isabel Sarli para encarar el proyecto cinematográfico. “Sí, me reuní con ella y almorzamos en un comedor de la ciudad de Corrientes, porque traía la idea de hacer una película sobre mi historia. Al final, el proyecto se diluyó, pero era una propuesta seria, ¡si hasta vino con Cristina Alberó!”, dijo. Y Alberó lo corroboró: “Sí, es cierto, en ese viaje, donde estaban Miguel Core e Isabel Sarli, se habló de la posibilidad de filmar la vida de ese interesante personaje”.

