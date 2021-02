Manejaba borracho se trompeó con policías para que no lo detengan

Protagonizó un escándalo para no ser demorado. Ocurrió anoche, en zona de las avenidas Centenario y Chacabuco en Corrientes. Manejaba completamente borracho y terminó a las piñas con la policía para no ser demorado. No hubo personas heridas. Desde la Policía confirmaron que el hecho se produjo en la noche del jueves (23:20) en intersección de avenidas Centenario y Chacabuco. El hombre circulaba con un automóvil Renault Megane en completo estado de ebriedad. En una peligrosa maniobra, rozó a varios policías que circulaban en moto y terminó siendo detenido. Al tratar de identificarlo, los funcionarios notaron que el conductor estaba completamente borracho y exaltado. Golpeó a los policías y se negó a ser trasladado a la comisaría, protagonizando un tremendo escándalo. Tras solicitar refuerzos, finalmente logró ser demorado. El vehículo fue llevado por Tránsito Municipal.