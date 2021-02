Maldito coronavirus: el carnaval se quedó sin “Bigotes”

Los distintos estamentos sociales y cultura de Corrientes no paran con tanto dolor, a partir de la perdida física de muchos seres queridos. De nuevo el carnaval correntino pierde a uno de sus emblemas: el reconocido comparsero correntino Hugo Bigotes Ríos murió de coronavirus.

Hugo Ríos era reconocido portaestandarte de Sambanda, con pasado brillante en Académicos y Samba Total, siempre en sus épocas de esplendor. El comparsero falleció en el Hospital de Campaña y su hermano se expresó consternado por las redes sociales: “nadie me va a venir a decir que a mi hermano le ganó un ‘maldito virus’”.

El comparsero murió en las últimas horas de coronavirus y enlutó al mundo del carnaval. Hugo Ríos formaba parte de Sambanda, pero lo consideran “el portaestandarte del carnaval”.

Su hermano realizó un sentido posteo en redes sociales:

“Sabes qué, Hugo, la tristeza ni la angustia no nos va a ganar… Voy a llevar para siempre en mi corazón la figura de mi hermano alegre, dicharachero y, sobre todo, de “corazón carnavalero“… nadie me va a venir a decir que a mi hermano le ganó un “maldito virus”, mi hermano decidió marcharse sambando con alegría, porque cuando vos le preguntas a cualquiera de Hugo, te cuentan que “Bigote“, era el portaestandarte del carnaval…”

“Así viviste tu vida, en la lucha de cada día, y ahora, en este momento nadie podrá decir que la perdiste, allá en la comparsa celestial de tantos carnavaleros, vos estás con el pasito inequívoco que marca tu ritmo…”

“Ya no te preocupes por mamá ni por papá: ellos están en buenas manos, andá tranquilo que Dios te llama…”