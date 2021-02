Mago estafador hizo desaparecer una carga de cerámicos

Detuvieron al involucrado en una compleja estafa a empresas de la construcción. Personal de la CARPA San Marcos de la Policía de Corrientes detuvo a un sujeto de 24 años que está involucrado en un complejo ardid delictivo que habría estafado a varias empresas de materiales de construcción. Sería solo un elemento de una organización dedicada a cometer ilícitos similares. Esta mañana, la policía detuvo a un joven de 24 años con directa participación en una estafa perpetrada el viernes en nuestra ciudad, que terminó perjudicando a un camionero oriundo de Misiones que trajo una carga de cerámica.

“En principio se detuvo a una persona que estaría vinculada en varias estafas con camioneros. El sistema es similar: hacen una supuesta compra, un vehículo les guía acá hasta el lugar de descarga, donde generalmente no hay nadie. Descargan todo, después no encuentran a los supuestos compradores y hacen desaparecer la mercadería”, explicó el comisario Luciano Vallejos. “Esta causa en particular se denunció el viernes en jurisdicción de la comisaría Séptima. Se pudo dar con un vehículo que guío al camión, que había sido camuflado como un remís de una empresa local”, agregó. “Es un sistema complejo donde habría varias personas involucradas; hay un ardid conectado con varios procesos delictivos, y hay que seguir hasta llegar hasta él o lo autores intelectuales”, sostuvo Vallejos.

En este caso puntual, la estafa fue de $600 mil pesos y la empresa engañada se llama San Vicente de Misiones. “El camionero bajó la cerámica, y cuando fueron a cobrar ya no estaban los supuestos compradores ni tampoco la carga”, sostuvo.