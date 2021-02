Los campeones del mundo despidieron a Leopoldo Luque

Los integrantes de la Selección Argentina campeona del Mundo de 1978, despidieron a Luque en las redes sociales. Varios de los grandes referentes de aquel combinado ganador del Mundial ’78 expresaron su dolor por la muerte del delantero albiceleste. Se expresaron en sus cuentas de Instagram.

Integrantes de la Selección argentina campeona en el Mundial de 1978 expresaron su dolor por el fallecimiento del ex delantero Leopoldo Jacinto Luque a los 71 años, luego de más de un mes de internación por un cuadro de coronavirus. “Descansa en paz querido amigo y compañero, mucho dolor en todos tus compañeros. Hasta siempre, campeón. Mis condolencias a su familia”, publicó en sus redes sociales Alberto Conejo Tarantini, que fue uno de los primeros en hacer referencia a la muerte de Luque.

Mario Alberto Kempes subió una foto del ex atacante a su cuenta de Instagram junto a la frase “vuela alto, amigo“.

“Hasta siempre, querido amigo Leopoldo. Se fue una gran persona, un compañero formidable y un jugador excepcional. Fuiste un ejemplo para todo el plantel en el 78. Gracias por lo que le diste al fútbol argentino. Abrazo del alma para toda su familia. Te vamos a extrañar”, expresó Ubaldo Fillol.

Daniel Bertoni manifestó: “Fue un jugador extraordinario, se va una gran persona, un hombre de bien”.En el fútbol, “todos no somos amigos, pero él era un gran compañero, solidario, lo queríamos tanto. Luchó muchísimo, luchó contra el coronavirus como si fuera la final del mundo. Dejó todo en la vida y dentro de la cancha, fue una persona extraordinaria, era buen tipo de verdad”, agregó Bertoni.

AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se sumó a la despedida del ex futbolista, al igual que la mayoría de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). “La AFA, a través de su presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor por la pérdida de Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos”, señaló la entidad.

CONMEBOL

La Conmebol y su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, hicieron lo propio a través de sus cuentas oficiales. “Lamento profundamente el fallecimiento del campeón del mundo Leopoldo Jacinto Luque. Gracias por dejar tu huella en el fútbol sudamericano. Envío mis condolencias a sus familiares y allegados”, dijo Domínguez este lunes.