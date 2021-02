Los abogados protestaron frente a la Anses Corrientes

“Queremos un trato digno”. Solicitaron turnos y celeridad en la atención. Denunciaron que deben hacer largas filas en el sol y a más de 40 grados, pero no los dejan ingresar a las oficinas estatales. Aseguran que se frenaron trámites de causas jubilatorias debido a la reducción de la actividad en las oficinas estatales. “El encargado de la UDAI, se escondió y no nos quiso atender”, dijeron. Nutrido grupo de abogados y beneficiarios de programas y jubilaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social en Corrientes, se manifestaron frente a la sede de la entidad “en reclamo de celeridad en la atención, más turnos, ejecutividad en los trámites y mejor atención. El reclamo lo encabezaron abogados previsionalistas que tienen autorización estatal para realizar trámites de jubilaciones, pensiones y programas sociales.

Los profesionales del Derecho habían solicitado una reunión con el encargado de la Unidad de Atención Integral (UDAI), Cristian Zully, pero se negó a recibirlos, por lo que debieron presentar un escrito, avalados por el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial. “Se negó a hablar con los abogados y luego entró al fondo, una oficina para esconderse”, relató uno de los abogados que se había presentado para presentar documentación relacionada con una causa previsional. “Teníamos la intención de presentar una nota y hablar con él, quien es abogado y debería al menos tener empatía, ya que como profesional conoce cómo es el trabajo y debería conocer también los inconvenientes que tenemos”, sostuvo una abogada. La letrada especialista en temas previsionales, Adriana Vega, explicó que “el responsable de la UDAI debía salir a escuchar los reclamos, nos atendió Exequiel Píccolo, un joven que quedó a cargo de la UDAI. Él nos recibió una nota que cuenta con el aval del Colegio de Abogados”. Consideró que “deberían extender la cantidad de turnos, también deberían tener más personas trabajando y los abogados deberíamos poder ingresar a la UDAI, porque es un lugar amplio donde se puede respetar el distanciamiento y donde nos podrían atender de una forma digna, por qué esperar que nos atiendan en pleno enero y en el sol, no es digno”, sostuvo Vega.

“Los abogados pedimos que (Cristian) Zully dé la cara, como responsable de la UDAI que, al menos, eleve los reclamos a sus superiores. Todos estamos perjudicados: abogados y beneficiarios”, sostuvo la letrada.

Otro de los pedidos es que se otorgue celeridad a las causas previsionales en las que los litigantes esperan una resolución para acceder a sus haberes, en especial las que tienen que ver con la de ex empleados estatales que realizaron todos sus aportes y accedieron a la jubilación.

Prensa Online