Lomas del Mirador: no eran precisamente plantas de mandioca

Sucedió muy temprano esta mañana, cuando una comisión policial de la Comisaria 17ª a cargo de su jefe, comisario inspector Eduardo Gómez, allanaron una vivienda en el barrio Lomas del Mirador. Es una zona complicada, no muy adeptos a recibir la visita de los uniformados. Para evitar inconvenientes contaron con la colaboración del personal de la Policía de Alto Riesgo (PAR) para allanar esta casa ubicada por calle Granada. Buscaban cosas robadas y, por los datos obtenidos, podrían estar en esta o en otras casas de la zona. Mientras registraban la casa, a uno de los policías le llamó la atención un pequeño jardín en el fondo del terreno.

“Jefe, mire”, le dijo el sargento; “para mí que no son plantas de mandioca las que están allá contra el muro, parece que son de las plantitas mágicas”, cerró. Solicitaron la presencia de los especialistas que confirmaron la sospecha, en el fondo de la casa el dueño había creado su propio jardín de los sueños. Tenía plantadas aproximadamente diez especímenes de cannabis en muy buen estado de crecimiento algunas. “Y bueno… no eran plantas de mandioca así que las extrajeron del suelo y las secuestraron, además de un trozo importante de marihuana prensada encontrada en otro lugar de la casa”.

El jardín de los sueños… ya fue.

Policías Trabajando