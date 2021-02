Liga Femenina: Corrientes Básquet debutará ante Unión Florida

La temporada 2021 de la Liga Femenina contará con la participación de 10 equipos. Arrancará el 13 de febrero. El equipo correntino hará su debut en el “Templo del Rock”. La Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes (AdC) informa que la Liga Femenina de Básquet definió cantidad de equipos participantes y fixture para la temporada 2021. Será la cuarta edición del certamen, que comenzará a jugarse el sábado 13 en Buenos Aires.

Esta nueva temporada contará con la participación de 10 clubes:

Quimsa de Santiago del Estero

Deportivo Berazategui

Obras Basket

Vélez Sarsfield

Tomás de Rocamora

Unión Florida

Corrientes Básquet

Ferro Carril Oeste

Los Indios de Moreno

Asociación Española de San Vicente

La jornada inaugural se llevará a cabo en el Templo del Rock, del club Obras Basket, con la disputa de 4 partidos. Los horarios, junto con las demás sedes de juego, serán anunciados a la brevedad. En la Fase Regular se enfrentarán todos contra todos hasta completar un total de 9 partidos cada uno. Se desarrollarán partidos todos los fines de semana, en días consecutivos, hasta completar la mencionada cantidad de juegos. Esta etapa inicial culminará el 8 de marzo. Finalizada la fase regular, los dos mejores equipos de la tabla general de posiciones (1° y 2°) se garantizarán su lugar directo en el Final 4. Los equipos clasificados del 3° al 6° puesto se enfrentarán entre sí los días 12, 13 y 14 de marzo, donde decidirán los restantes dos lugares rumbo a la definición del torneo. El Final 4 de la Liga Femenina se realizará los días 19, 20 y 21 de marzo. Allí se definirá el campeón de la temporada 2021.

Calendario Liga Femenina 2021

Fecha 1 – 13/2

Ferro vs. Los Indios

Berazategui vs. Española de San Vicente

Unión Florida vs. Corrientes Básquet

Obras vs. Rocamora

* Quimsa vs. Vélez (se jugará el 18/2)

Fecha 2 – 14/2

Los Indios vs. Obras

Rocamora vs. Unión Florida

Corrientes Básquet vs. Berazategui

Vélez vs. Ferro

* Española de San Vicente vs. Quimsa (se jugará el 23/2)

Fecha 3 – 20/2

Vélez vs. Los Indios

Ferro vs. Española de San Vicente

Quimsa vs. Corrientes Básquet

Berazategui vs. Rocamora

Unión Florida vs. Obras

Fecha 4 – 21/2

Los Indios vs. Unión Florida

Obras vs. Berazategui

Rocamora vs. Quimsa

Corrientes Básquet vs. Ferro

Española de San Vicente vs. Vélez

Fecha 5 – 27/2

Española de San Vicente vs. Los Indios

Vélez vs. Corrientes Básquet

Ferro vs. Rocamora

Berazategui vs. Unión Florida

Quimsa vs. Obras (se jugará el 2/3)

Fecha 6 – 28/2

Los Indios vs. Berazategui

Obras vs. Ferro

Rocamora vs. Vélez

Corrientes Básquet vs. Española de San Vicente

Unión Florida vs. Quimsa (se jugará el 4/3)

Fecha 7 – 6/3

Corrientes Básquet vs. Los Indios

Española de San Vicente vs. Rocamora

Vélez vs. Obras

Ferro vs. Unión Florida

Quimsa vs. Berazategui

Fecha 8 – 7/3

Los Indios vs. Quimsa

Berazategui vs. Ferro

Unión Florida vs. Vélez

Obras vs. Española de San Vicente

Rocamora vs. Corrientes Básquet

Fecha 9 – 8/3

Rocamora vs. Los Indios

Corrientes Básquet vs. Obras

Española de San Vicente vs. Unión Florida

Vélez vs. Berazategui

Ferro vs. Quimsa

Prensa AdC