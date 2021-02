Legisladores, intendentes, ministros y gobernadores plantearon resolver inequidades

Legisladores e intendentes del FDT se reunieron con ministros nacionales y gobernadores planteándose resolver inequidades. En la reunión con integrantes del Gabinete Nacional y Gobernadores; senadores, diputados y jefes comunales correntinos centraron sus propuestas en resolver inequidades sociales e infraestructura históricas con las comunas de Corrientes. Hablaron de obras estratégicas, integración y federalismo real, homenajearon a San Martín y recordaron a Néstor Kircner. Eduardo Wado De Pedro y Juan Manzur comprometieron más apoyo de Nación y bregaron para que el Frente de Todos gobierne Corrientes.

Legisladores nacionales, provinciales e intendentes correntinos participaron de los actos centrales por el 243° Natalicio del Libertador José Francisco de San Martin en Yapeyú, junto al presidente de la Nación Alberto Fernández. En una carpa montada por el Frente de Todos en “Rincón del Libertador” los jefes comunales, senadores y diputados mantuvieron un encuentro con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur y el ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Tato Giles.

PAÍS INTEGRADO

Las palabras del presidente Alberto Fernández cuando en el acto señaló que “a la Argentina la tenemos que integrar definitivamente, eso es un país federal, el federalismo no se declama; se hace, por eso estoy aquí”. Remarcó que “vivimos todavía en una Argentina desintegrada y para integrar el país debemos integrar este Norte que, políticamente, parte de la Argentina, pero es tratado como territorio ajeno y no lo merece la gente del Norte”.

Estas palabras del presidente, marcaron la agenda de la reunión entre intendentes, legisladores nacionales, el ministro del Interior y el gobernador Manzur con quienes analizaron diferentes esquemas de inserción de los municipios correntinos en el Norte Argentino, como una manera de federalizar los beneficios de esta unión de 10 Provincias.

Las conversaciones se centraron en resolver las inequidades sociales históricas respecto a otras zonas del país a través de la concreción de obras eléctricas, puentes, rutas, hidrovía, pasos fronterizos, zonas francas, intercambio comercial, puertos, entre otros.

Los intendentes, apoyados por los legisladores nacionales y provinciales, pidieron que se avance con la integración plena de las comunas de todas las provincias del Norte Grande para lograr una región federal y no repetir modelos centralistas.

WADO Y MANSUR

El ministro Eduardo Wado de Eduardo y el gobernador Juan Manzur ratificaron ante los intendentes y legisladores de Corrientes, el acompañamiento del Estado Nacional a los Municipios con obras y financiamiento. Pidieron más esfuerzos para alcanzar la unidad total en una propuesta colectiva que representa los mejores atributos y que “el Frente de Todos y el Peronismo gobierne Corrientes”. La reunión estuvo atravesada por la emoción pues se recordó la figura del general San Martín y, a través de un video, la del ex presidente Néstor Kircner, símbolo de la reconstrucción Argentina; ambas figuras nacieron un 25 de febrero.

LEGISLADORES

Participaron de la reunión los diputados nacionales José Pitín Aragón, Jorge Antonio Romero, Nancy Sand; senadora Ana Claudia Almirón; los senadores provinciales Martín Barrionuevo, Rubén Bassi, Víctor Giraud, Carolina Martínez Llano y Patricia Rindel; los diputados provinciales Cesar Tatín Acevedo, Miguel Arias, Marcos Bassi, Alicia Meixner, José Mórtola, Marcos Otaño y Félix Pacayut.

INTENDENTES

Los intendentes Paso de los Libres, Martín Ascua; Mercedes, Diego Caram; Santa Lucía, José Sananez; Loreto, Sebastián Torales; San Luis del Palmar, Richard Valenzuela; Mantilla, Fabiana Acevedo; Lavalle, Lucrecia Vázquez; Esquina, Hugo Benítez; San Roque, Raúl Hadad; Santo Tomé, Mariano Garay; Chavarría, Roberto Dieringer; Saladas, Rodolfo Alterats; San Isidro, Vilma Ojeda; Tabay, Miguel Miño; Bonpland, Osvaldo Pérez; Cruz de los Milagros, Roxana Gómez; Yofre, Leandro Aguirre; Herlitzka, Alcides Meza; Palmar Grande, Carlos Cabrera; Parada Pucheta, Elvio Osuna; Virasoro, Emiliano Fernández.