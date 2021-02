Largas filas en el Registro Civil por calle San Lorenzo

Las autoridades piden evitar la concurrencia a las oficinas. Se registra un nuevo día de largas filas en el acceso a las oficinas centrales del Registro Civil por calle San Lorenzo 800. Los directivos de la repartición instaron a la gente evitar concurrir al lugar. Se repite este viernes las largas filas para realizar trámites en las oficinas del Registro Civil. La situación viene dándose hace varios días, y la preocupación surge a partir de la nula aplicación de los protocolos vigentes en el lugar, ya que la gente no respeta los distanciamientos necesarios y muchos no utilizan barbijos.

Desde la jefatura de la repartición, Pablo Cano estimó que “esto se da porque mucha gente necesita actas de nacimiento para distintas inscripciones, y al colapsar los turnos web vienen a esperar en el lugar por uno presencial”.

“Lo único que nos queda es pedirle a la gente que si hay más de 30 personas no se quede a esperar”, alertó. Entre los presentes hay mucho malestar y reclaman urgente respuesta ante la inmediatez de lo que necesitan.