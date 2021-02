Ladrón frustrado: mala noche para el Jhony

Intentó robarle el celular a una joven que estaba sentada en la vereda de su casa, pero la chica se resistió y el robo se frustró. Ocurrió a la una de la madrugada de hoy, cuando esta joven estaba manipulando su celular en la vereda de su domicilio cuando pasó Jhonatan, la vio y no se pudo resistir. Dio la vuelta y la atacó sin esperar que la joven vendería cara su derrota. Jhony no logró su objetivo y huyó; el segundo error fue pensar que no lo buscarían igual. Después que personal del GIR se entrevistara con la víctima en la esquina de Zarate y Teniente Ibáñez la joven no ahorró detalles para describirlo.

Con esta información dieron vueltas por la zona y en la esquina de San Juan y Teniente Ibáñez encontraron al frustrado ladrón. A pesar que intentó huir, nada pudo hacer, y terminó posando para la policía en el patio de la Comisaria Segunda.

“Mala noche pal Jhony”, se escuchó.

Policías Trabajando