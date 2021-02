La ministra de Salud, Carla Vizzotti, contrajo coronavirus

Permanecerá aislada. La sucesora de Ginés González García era la única autoridad sanitaria que no fue vacunada ni figuraba en el listado del “vacunatorio VIP”. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que se contagió coronavirus y permanecerá aislada. Lo confirmó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. “Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada los próximos días, siguiendo el protocolo establecido”, comentó la funcionaria. Aseguró que “la pandemia no pasó, es importante que sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado”. La sucesora de Ginés González García era la única autoridad sanitaria que no fue vacunada ni figuraba en el listado del “vacunatorio VIP” y cerca de las tres de la tarde de hoy, se sometió a un hisopado como parte del protocolo que estableció el Senado para la organización de la Asamblea Legislativa del lunes.

Además de Vizzotti, hacia la media tarde se habían testeado la ministra de la Mujer y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo; de Transporte, Claudio Moroni; de Vivienda, Jorge Ferraresi; de Cultura, Tristán Bauer; de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; así como la presidenta de Radio Nacional y TV Pública, Rosario Lufrano; la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. El operativo de hisopado fue organizado por la Secretaría de Presidencia, a través del área de Protocolo y Ceremonial. El test para todos los presentes en la ceremonia de la apertura de sesiones ordinarias es un requisito que se planteó desde el Congreso. La Asamblea Legislativa es organizada por el Senado, que preside Cristina Kirchner, en diálogo con Presidencia. Hasta el momento no había trascendido la lista de invitados.

Vizzotti asumió como ministra de Salud el sábado en una ceremonia sobria que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Tras asumir su nuevo cargo, Vizzotti publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que le agradeció al presidente por elegirla para el cargo y aseguró que se fortalecerán “los dispositivos y acciones que garanticen la equidad en el acceso a las vacunas”.

“Agradezco al presidente Alberto Fernández por su confianza al darme esta responsabilidad, que espero retribuir con mi mayor esfuerzo y dedicación”, manifestó la funcionaria que hasta ahora se desempeñó como secretaria de Acceso a la Salud. Vizzotti destacó que “es decisión del presidente” que se lleve adelante “el plan de vacunación más grande de nuestra historia con la mayor celeridad y ofreciendo a cada argentino y argentina la tranquilidad que todas las vacunas se administren de acuerdo a precisos criterios sanitarios”.

“Por eso fortaleceremos los dispositivos y acciones que garanticen la equidad en el acceso a las vacunas, monitoreando el cumplimiento de la planificación prevista”, aseguró la nueva ministra de Salud de la Nación. Vizzotti prestó juramento el sábado ante el jefe de Estado, menos de 24 horas después de la renuncia de González García por el escándalo que generó la existencia de una lista de legisladores, dirigentes sindicales y empresarios que recibieron la vacuna por fuera del esquema establecido. El acto se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos con pocos invitados y sin discursos ni declaraciones a la prensa, por lo que Vizzotti eligió la popular red social para realizar sus primeras manifestaciones públicas como ministra de Salud.

