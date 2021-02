La joda no cesa: pachangas y cuadreras en el interior

Las fiestas clandestinas no cesan, y el relajamiento continúa en la provincia. Una de ellas, sucedió en horas de la madrugada del domingo con 150 personas. La pachanga se realizó en una vivienda por calle Almirante Brown, ubicada en el Barrio Belgrano de Corrientes. Otra ocurrió en Paso de los Libres con 40 personas en una estancia situada en la Quinta Sección Ombucito sobre Ruta Provincial N°155. Ambas fueron desbaratadas por la policía. Aunque la más contundente, donde no llegaron las fuerzas del orden para suspenderla, se desarrolló en Chavarría a orillas del Rio Corriente. Imágenes de la verdadera joda se viralizaron por las redes sociales. En Berón de Astrada, donde alguna vez el intendente, Adrián Curi, no dejó entrar a un joven con su bebé, dejándola en medio de la ruta de acceso, se organizó este domingo en el Club Hípico Don Chongo, una explosiva carrera de cuadreras. Según su anuncio publicitario, errores ortográficos mediante, compulsarán potrillos de la zona y de Misiones. Todo sea por la timba equina.