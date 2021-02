La inflación en enero volvió a ser del 4%

Los precios no cedieron en el inicio del año y la inflación de enero volvió a ser de 4%, como en el mes de diciembre. Según el INDEC, los alimentos tuvieron incrementos por 4,8%. En los últimos doce meses el índice fue de 38,5%. El ritmo de suba de precios no cedió en enero y la inflación del primer mes del año alcanzó el 4% y repitió el récord que había alcanzado en diciembre, según informó este jueves el INDEC. Los últimos doce meses, la inflación acumuló una suba de 38,5%. La canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un alza significativa de 4,8%. Como preveían las consultoras privadas, en enero la desaceleración inflacionaria fue menor y el IPC del primer mes del año terminó en una cifra similar a la de diciembre. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado un 3,9%, mientras que algunas consultoras que realizan seguimientos de precios se habían estirado hasta 4% en su previsión.

El Gobierno encaró las últimas semanas una agenda de contención de precios ante la escalada en los valores de artículos de la canasta básica, principalmente alimentos, que atribuyó al alza de las commodities a nivel internacional y a su impacto en el mercado local. Tras advertir con una suba de retenciones para “desacoplar” los precios del comercio exterior con los de las góndolas, el Poder Ejecutivo terminó por descartar esa salida y le aseguró a la Mesa de Enlace que buscará “acuerdos” con los sectores alimenticios y de la producción. El ministro de Economía Martín Guzmán ratificó los últimos días el objetivo de inflación que el Gobierno fijo en el Presupuesto para este año, del 29%. El funcionario afirmó que la pauta inflacionaria es “factible” y que la meta será reducir todos los años 5 puntos porcentuales el ritmo de suba de precios.

RUBRO POR RUBRO

En enero los alimentos y bebidas volvieron a ser uno de los sectores con el incremento más marcado del mes, de 4,8% “principalmente de las subas observadas en Carnes y derivados, Frutas y Aceites, grasas y manteca. Por otra parte, Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. y Verduras, tubérculos y legumbres mostraron las menores alzas dentro de la división, incluso con caídas en algunas regiones”, según el informe del organismo estadístico.

Desde el Gobierno señalaron que las “subas generalizadas en alimentos de almacén” respondieron al “deslistamiento de productos de Precios Máximos y la actualización de Precios Cuidados, además de la aceleración de Frutas y Verduras”, según consideraron desde el Ministerio de Economía. “Por su parte, Carnes y derivados redujo aproximadamente a la mitad la suba de diciembre”, apuntaron.

De acuerdo al relevamiento oficial, en enero no hubo una caída del precio de la carne como esperaba el Gobierno, sino que los incrementos de los cortes incluidos en la encuesta fueron superiores en todos los casos al 4%. El kilo de asado aumentó 11% hasta $588, el de cuadril lo hizo 10,3% hasta $622, el de paleta 9,3% hasta $505, el de nalga 6,1% hasta $654 y el de carne picada 4,1% hasta $313.

Un rubro con fuertes aumentos fue el de Telecomunicaciones, que terminó con un alza de 15% por los incrementos en los valores de los servicios de telefonía e internet, según INDEC. La actualización de 20% que determinaron las empresas del rubro fue mayor al que había autorizado Enacom.

Más atrás y por encima del promedio del IPC, restaurantes y hoteles tuvieron un incremento a lo largo de enero de 5,4%, mientras que recreación y cultura (4,8%) fueron las que, junto a Alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron el mayor incremento del período. También mostraron subas por encima del nivel general las divisiones Transporte (4,6%), producto principalmente del alza observada en combustibles y en adquisición de vehículos, y Bebidas alcohólicas y tabaco (4,5%), donde incidieron en mayor medida las alzas en cigarrillos.

Las divisiones Educación (0,6%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,1%) fueron las de menor incremento mensual. En esta última influyó, en el rubro expensas, el efecto del bono a los encargados de edificios pagado en diciembre, especialmente en la región GBA, explicó el organismo estadístico.