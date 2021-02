Justicia: frenaron intento de declarar inconstitucional la ley del aborto

Se conoció esta tarde la respuesta a la medida presentada por el partido Ciudadanos a Gobernar integrada por el médico Eduardo Achitte. Movimientos feministas denunciaron los intentos de “obstaculización al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo“. El planteo presentado por el Partido Ciudadanos tenía por objeto la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el entendimiento que esa inconstitucionalidad se daba en el origen mismo de la ley ya que la misma “fue producto de una sesión extraordinaria, (…) dictada en medio de la crisis sanitaria por pandemia COVID y la crisis económica en la que se halla sumergido el país (…)”.

Se cuestionó la inexistencia de “fundamentación suficiente que acreditara un estado grave de necesidad en el tratamiento de la ley presentada por el Poder Ejecutivo”. Se sostuvo que la inconstitucionalidad se producía por “la falta de armonización con el ordenamiento jurídico argentino ya que todas las leyes que pretendan sancionarse deberán respetar los principios y normas receptados en ellos para no ser tachadas de inconstitucional y/o inconvencional”. Finalmente, se señaló la violación del artículo 19 de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La causa ingresó como medida autosatisfactiva al Juzgado de Ejecución Tributaria bajo la caratula “Partido Ciudadanos a Gobernar Distrito Corrientes C/Gobierno de la Provincia de Corrientes y Ministerio de Salud Pública de Corrientes S/Amparo” Expediente 209.906/21. Su titular, doctor Alejandro Aquino Britos, consideró que los presupuestos (o requisitos) necesarios de esa medida no se cumplían en el presente caso. El magistrado indicó que de la demanda interpuesta surgían planteos constitucionales: “los demandantes no sólo plantean la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 sino que también refieren la violación de derechos consagrados en la Constitución Nacional (…); por ello reencauzó el trámite procesal como amparo. El doctor Aquino Britos analizó la admisibilidad o inadmisibilidad de la pretensión. E indicó que no surgía de modo flagrante la arbitrariedad o ilegalidad, y que la determinación de la eventual invalidez del acto requería una mayor amplitud de debate y prueba, que no constaban en este caso.

“La invocación, por parte de los demandantes, que su legitimación surge de la representatividad que el mismo sostiene de los ciudadanos conformando una asociación política sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”, añadió.

Citó jurisprudencia en el sentido que “(…) los tribunales no deciden cuestiones teóricas o doctrinarias sino que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento que se las dicta”. La “parte” debe demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados la afecten de manera suficientemente directa o sustancial, afirmó. Indicó que no existía una aptitud automática para demandar y que en definitiva “el interés jurídico eventualmente estará en cabeza de cada una de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar o no de acuerdo a sus convicciones”. La Resolución Nº1/21 rechazó in limine por inadmisible la acción encauzada de amparo iniciada por los apoderados del Partido Ciudadanos a Gobernar- Distrito Corrientes.

REPUDIO

El movimiento feminista Colectivo de Mujeres Corrientes manifestó su repudio al intento de “obstaculizar” el acceso a la “interrupción Voluntaria del Embarazo en Corrientes” y remarcaron que “no vamos a permitir que sectores antiderechos impidan el ejercicio de este derecho. No estamos dispuestas a volver a la clandestinidad, seremos guardianas la Ley N°26.710; y estamos haciendo el seguimiento de la implementación en la capital”.