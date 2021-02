Judiciales: rechazan pedido de prisión domiciliaria a condenado

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria a condenado por amenazas y tentativa de homicidio calificado por el vínculo. El hombre había solicitado el beneficio para cuidar a su padre, pero la Corte consideró que la petición no era procedente. El Superior Tribunal de Justicia (STJ), por unanimidad, mediante sentencia penal N°123/20 rechazó un recurso de casación presentado por la defensa oficial de un condenado por amenazas y tentativa de homicidio calificado por el vínculo quien solicitó el beneficio de cumplir prisión domiciliaria para cuidar a su padre que padece una enfermedad terminal.

Con primer voto del doctor Alejandro Chaín, el STJ confirmó la decisión del Tribunal Oral Penal de Mercedes, afirmando que la solicitud no encuadraba en los supuestos establecidos para obtener la prisión domiciliaria. En el decisorio se afirmó que la condición de salud del padre del condenado no se agravaba porque su hijo estuviera detenido, ya que el hombre estaba enfermo antes del encierro y quedó al cuidado de una hija y una sobrina. Además, de habérsele otorgado el permiso, no podría acompañar a su padre a los controles.

El informe socio ambiental arrojó como resultado que la red de contención familiar del enfermo está fortalecida, ya que constantemente recibe acompañamiento y atención por parte de sus seres queridos, que pasan tiempo cuidándolo. Por lo que la Corte consideró que en este caso no estaban dadas las condiciones para otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria que se encuentran establecidos en el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la ley de Ejecución Penal N°24.660.