Javier Saiz, en la Selección hay que aprovechar y disfrutar

“Siempre que venga la oportunidad hay que aprovecharla y sobre todo disfrutarla”. El pivote cordobés que defiende los colores de San Martín de Corrientes habló acerca de esta oportunidad que tiene de estar nuevamente en la selección, sobre el grupo, cuerpo técnico, los jugadores de Regatas y San Martín que lo acompañan en esta ventana que se disputará en Colombia. “Representar a la Argentina es una gran alegría, estoy muy contento y disfrutando el momento”, dijo el cordobés hablando de esta oportunidad de estar con la selección.

Sobre esta ocasión con la camiseta albiceleste señaló que “siempre que venga la oportunidad hay que aprovecharla y sobre todo disfrutarla porque no se da todos los días. Hay que ir a competir y evidentemente vamos a buscar la clasificación, pero nunca hay subestimar al rival porque en este nivel son todos buenos”, sostuvo el pivote de San Martín señalando que hay que jugar todos los partidos y ganarlos.

Javier no se animó a decir si compartirá cancha con Tayavek Gallizi, él de 4 y el santafesino de 5 o viceversa, entre risas dijo que “me parece que esa es una decisión que deberá tomar Gaby (Picatto), pero obvio que estoy preparado y me encantaría”.