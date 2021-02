Insólito: ladrón arrepentido devolvió lo robado

Tras ser amenazado con una denuncia, un ladrón devolvió lo que robó en un comercio. Ocurrió en un local por avenida Independencia. La afectada había viralizado el video del hecho. El llamativo episodio se registró los últimos días, cuando un ladrón devolvió lo que había robado de un local comercial luego de ser amenazado. Flavia, la propietaria de un local mayorista por avenida Independencia que sufrió un robo a comienzos de la semana explicó que “viralizamos las filmaciones del robo por las redes sociales y conseguimos los datos de los delincuentes”. Comentó que la modalidad del robo es que dos parejas entraban al negocio, una distraía y la otra perpetraba el ilícito. A partir de datos recabados, la comerciante llamó a uno de los ladrones y le dijo que si no devolvía lo robado lo iba a denunciar. “Una hora después el hombre vino e hizo la devolución de lo que se llevaron”, explicó la comerciante. La idea era que si se acercaba el delincuente lograr su detención. Sin embargo, no pudieron coordinar la presencia policial.

“Me pidió por favor que no le denuncie, que recién había salido en libertad y quienes robaron fueron las otras personas”, comentó. Presentó la denuncia contra los 4 delincuentes y aseguró que ya tienen antecedentes. “Es algo que te da mucha bronca, mucha impotencia. Estamos trabajando hace poco”, manifestó la comerciante.