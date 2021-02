Increíble error: excavaron mal un alcantarillado en ruta 5

Asombro de los vecinos de la autovía Ruta 5, ante un increíble error de la constructora que perjudica el tránsito. Todavía no inició la excavación correcta. Los obreros tuvieron que levantar los conos de precaución de un día para el otro, ante el equívoco del punto de referencia escogido para el movimiento de suelos.

Los vecinos de los barrios Cremonte y Ponce quedaron sorprendidos esta semana al contemplar el retiro de los obreros de la autovía de la ruta 5, sin que hayan concluido la construcción de una alcantarilla. Desde la Dirección de Vialidad Provincial reconocieron el equívoco en la obra que lleva adelante la Empresa Hito SA. Se trata de un movimiento de suelo que comenzó en enero de este año en la ruta provincial 5, como parte de la futura autovía y la concreción de un tramo de alcantarilla, pero que esta semana fue rellenado nuevamente, dejando un bache en el camino.

Los vecinos indicaron que el relleno de la excavación previa se realizó durante esta semana, sin que haya concluido el trabajo, y el presidente de la Dirección de Vialidad Provincial, Justo Armando Espíndola, precisó que la empresa Hito SA escogió mal el punto de referencia para iniciar las tareas de alcantarillado. Indicó el funcionario que aún no fue informado el lugar preciso donde iniciará la correcta excavación. Al menos dos semanas el tránsito estuvo desviado en ese tramo de la Ruta 5, entre las calles Jaime Viudes y Dr. Ramón Contreras (cerca del mayorista Makro). Los vecinos aseguraron que la interrupción del tránsito no les causó problema alguno, reconocieron la preocupación por el bache que quedó tras el movimiento del suelo, a la vez que expresaron su asombro al ver a los obreros de Hito SA levantar los conos de precaución y toda la maquinaria de un día para el otro.

PERCANCES

La duplicación de calzada de la Ruta Provincial 5 se inició en octubre del año pasado y pese a los inconvenientes se estima que concluirá en el mismo mes de este año. La empresa constructora es Hito SA, que por las lluvias y los conflictos con los obreros presentó percances en los primeros trabajos de la nueva autovía que conecta a la ciudad de Corrientes con San Luis del Palmar.

Desde el Gobierno de la Provincia confían que en los próximos meses repuntará la tarea y así se podrá cumplir con el plazo para la conclusión de la obra en octubre de este año. “En términos generales, octubre o noviembre sería el plazo de culminación”, remarcó Espíndola.

EMBLEMÁTICA

Las señalizaciones de precaución por los trabajos que se están realizando ocupan al menos tres kilómetros del trayecto a San Luis del Palmar, la mitad del total de la obra que comprende el ensanchamiento de 6 kilómetros en total. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, aseguró que “hoy esa obra está entre un 8% o 9% de ejecución”.

“Se avanza a un buen ritmo y para nosotros es una obra central, no solo por significar un emblema en la obra pública, sino que buscamos un acompañamiento del desarrollo demográfico y crecimiento de esa zona”, cerró.