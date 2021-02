Hasta la misma celda: los hermanos sean unidos, esa es la ley primera

Y estos se ve que eran fanáticos del Martin Fierro porque juntitos los tres terminaron compartiendo la misma suerte y la misma celda. Todo comenzó cuando el joven de 19 años ingresó a robar en la casa de un abuelo de 65 años, pensando que no había nadie, se entretuvo revisando la casa, pero fue sorprendido por el dueño que regreso antes. El delincuente golpeó al hombre para que le entregue dinero, pero al no lograr nada huyo del lugar no sin que antes la victima lo reconociera. Era su propio vecino. Cuando llegó personal de la Comisaria Séptima de Resistencia, el hombre lo acusó directamente y cuando la policía lo encontró en la calle y lo quiso detener se resistió; sus dos hermanos de 23 y 30 trataron de evitar el arresto atacando a los policías.

Los tres fueron detenidos y como buenos hermanos compartieron la celda, uno por tentativa de robo y lesiones y, los otros dos, por atacar a los policías.

“Y ya que estamos les dejo un consejo del viejo gaucho… muchas cosas pierde el hombre que, a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar y es bueno que recuerden, si la vergüenza se pierde, nunca se vuelve a encontrar”. Ohhh… ¡Martin Fierro viejo nomas!

