Hacen falta choripanes para unir al peronismo correntino

Wado De Pedro instó a la unidad del peronismo en Corrientes, con una frase contundente: “Si tienen que hacer 360 choripanes, háganlo“. En su visita a la sede del Partido Justicialista, el ministro del Interior y referente de La Cámpora insistió que los problemas del peronismo correntino deben solucionarse entre sus propios integrantes sin intervención externa. “Me fue muy bien“. Con ese escueto enunciado, el ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro se despidió de Corrientes tras una efímera conferencia de prensa en el Salón Verde de Casa de Gobierno, luego de la reunión que mantuvo con empresarios correntinos y miembros del gabinete provincial junto a su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la parte institucional de su visita.

A pocos metros, hubo tiempo para el encuentro proselitista en la sede del Partido Justicialista de calle Salta, donde rodeado de legisladores, intendentes, dirigentes y simpatizantes del Frente de Todos instó a la unidad del partido con un contundente mensaje anti intervencionista: “Si tienen que hacer 360 choripanes, 360 milanesas, 360 empanadas, háganlo“. El corolario fue la respuesta a varios dirigentes que tomaron la palabra en la tarde del miércoles. Algunos, vetustos, pidiendo incluso por una intervención más dura, encabezada por una figura de peso dentro del peronismo nacional como el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. “¿Por qué quieren que alguien de afuera arregle sus asuntos internos?”, fue la réplica de Wado De Pedro.

Los intendentes insistieron en la necesidad de más fondos, con discreción para los municipios aliados al Frente. De Pedro se abstuvo de profundizar sobre este tema ante este tipo de preguntas, sobre todo a la hora de opinar de la fecha de elecciones partidarias, que dirigentes como el senador nacional Camau Espínola y el intendente de Libres, Martín Ascúa, consideran deben llevarse a cabo luego de las elecciones provinciales.

La duda será si se llegará de palabra al consenso necesario y reunir a todos los actores para que la boleta pueda llevar el sello que precisamente simboliza la unidad y el acuerdo, cosa que no ocurrió en 2019 y que arrojó resultados catastróficos para el peronismo en las urnas.

Radio Dos

Ricardo Marturet