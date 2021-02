Habilitan reuniones danzantes con 20 personas

En el marco de la pandemia en Corrientes, habilitan el baile con la presencia de 20 personas en reuniones particulares. El municipio de la Capital habilitó la ‘situación de baile’ con la presencia hasta de 20 personas en fiestas particulares realizadas en casas o quintas. “Es una buena noticia, lo que nos permitirá que tengamos un mínimo movimiento laboral”, sostuvo el presidente de la Asociación de Trabajadores de Eventos de Corrientes, Eduardo Espínola. “Es una mínima, pero excelente novedad. Tenemos el aval para que puedan realizarse bailes hasta de 20 personas en reuniones particulares y casas quintas; es una fuente de trabajo mínima, para DJ, animadores, cantantes, etc.”, dijo el titular de la ATEC. “Es un abanico de alternativas que beneficia a muchos que solo con la música funcional no se podía hacer. Ahora vamos a empezar a visitar a los encargados de algunos sindicatos que tienen locales para avanzar en más habilitaciones”, expresó. “Lo que nos queda determinar es cuál será la situación de los prestadores de servicios en estos eventos cuando el organizador no cumple con lo reglamentado; o sea: si en la fiesta hay más de 20 personas y se inhabilita no queremos nosotros quedar como los responsables de esa situación. Nos dijeron que levantemos nuestras cosas y dejemos el lugar, pero no es fácil”, sostuvo Espínola.