Gustavo Canteros confirmó su precandidatura a intendente

Irá por el máximo sillón de la ciudad de Corrientes dentro de la alianza Encuentro por corrientes. El vicegobernador de Corrientes, valoró la alianza de Encuentro por Corrientes, confirmó su precandidatura a intendente dentro de la alianza y no descartó un acuerdo con Eduardo Tassano.

“Siempre me gustaron los desafíos”, aseguró desde radio Dos el vicegobernador que también ejerció funciones con el exgobernador, Ricardo Colombi y se refirió a sus orígenes: “Mi militancia está vinculada a Arturo Frondizi, milité en el partido desarrollista, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y luego en el peronismo. Destacó la figura del exgobernador de Corrientes en el periodo de 1958 a 1962, Fernando Bartolomé Piragine Niveyro: “Ha sido un gran gobernador que marcó a la provincia”, recordó.

Encuentro por Corrientes es una alianza que va a tener 30 partidos políticos, adelantó Canteros de cara, además, al inicio de las sesiones legislativas ordinarias de este lunes. “En la vida hay que ser agradecido. A Ricardo Colombi, le debo el hecho de ser vicegobernador de Gustavo Valdés“, destacando que le costaron mucho alcanzar todas las funciones políticas de sus carreras. “Nuestro frente es provincial, es una alianza de distintos sectores de Corrientes con distintas visiones políticas a nivel nacional y es bienvenido que así sea. Tenemos que buscar los puntos de encuentro entre las diferencias y Encuentro por Corrientes es una demostración que el objetivo es tener las mismas metas de desarrollo de la provincia”, afirmó el vicegobernador que finaliza su segunda gestión como tal este año 2021.

FUTURO POLÍTICO

“A mi casa no me voy a ir. No me voy a jubilar“, sentenció Canteros agregando que “hay un conjunto de partidos políticos que apoyan hoy mi precandidatura a intendente de la ciudad. Siempre dentro de Encuentro por Corrientes, soy fundador de ECO, al igual que Pedro Cassani y Ricardo Colombi, nos debemos un debate sincero, cara a cara, donde Gustavo Valdés es un hombre íntegro con convicciones de seguir gobernando la provincia que ha dado suficientes pruebas que está preparado que puede continuar”, analizó. El vicegobernador subrayó la historia, identidad y cultura de Corrientes: “Tenemos todo y lo más maravilloso, la gente”.

“Debemos asumir el desafío, lo vengo haciendo silenciosamente hace mucho tiempo con un equipo técnico en coordinación”, aseveró reiterando su posición de diálogo: “No soy un hombre a favor de la grieta. Se construye con propuestas y respeto a todos”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hay que analizar y escuchar lo que quiere la gente

“La pandemia pudo limitar la presencia en los barrios, pero quiero conversar con todas las personas de cada barrio, la modista, el peluquero y la ciudad me dice lo que tengo que hacer y a los 15 días mando un equipo para coordinar acciones y resolver los problemas”, indicó el vicegobernador remarcando la importancia de su equipo: “Es un grupo de 15 jóvenes que desarrollan 14 temáticas diferentes”. Los vecinos manifiestan sus preocupaciones vinculadas a la seguridad.

La democracia es lo más importante y se deben debatir con propuestas las candidaturas. “Hay que escuchar lo que quiere la gente”, declaró Canteros y sostuvo la posibilidad de ser candidato a intendente: “Me someto a cualquier debate, con mucha humildad y respeto. Estoy trabajando para serlo”. El presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia, se refirió a la importancia del trabajo conjunto entre la fórmula: intendente y viceintendente: “No creo en el individualismo, confío en el trabajo en equipo”.

Posible acuerdo y futuras políticas de estado

Ante una consulta si podría haber un acuerdo con Eduardo Tassano para ganar la intendencia de la Ciudad de Corrientes con la alianza Encuentro por Corrientes, Gustavo Canteros respondió: “¿Por qué no? No lo descarto”. El precandidato a intendente por ECo, recalcó: “Existen posibilidades de frenar las desigualdades, no puede haber diferencias o ciudadanos de diferentes niveles en Corrientes. Tiene que primar la reflexión porque he sido una leal y hay que saber reconocer la lealtad”.

Se refirió a la gestión “exitosa” de Gustavo Valdés: “Hay aspectos muy positivos y trascendentes, el encuentro de gobernadores del Norte Grande y no hay obra que se haya paralizado en Corrientes del Gobierno Nacional anterior”.

“Hace un año le dije a Gustavo Valdés que quiero ser intendente, me dijo que era difícil, pero le dije que voy a caminar, caminé y lo sigo haciendo”, concluyó.