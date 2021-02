Gustavo Canteros celebra esta normalidad institucional de 20 años (Videos)

“Celebro la normalidad institucional y celebro la paz social, como uno de los elementos más importantes que caracteriza a la Provincia”, resumió el vicegobernador Gustavo Canteros y, en forma categórica, afirmó que “la logró Ricardo Colombi y la continua Gustavo Valdés. Hay que reconocer esto”. Consideró que “hay dos factores importantes en la vida institucional de la provincia, haber recuperado la democracia como un hecho histórico, sostenerla y lograr la paz social; que le debemos a Ricardo Colombi y a Gustavo Valdés”.

“Debemos tener memoria, este es un hecho importante, se cumplen 20 años de la salida de la Intervención Federal y hemos superado momentos difíciles de la provincia con las intervenciones federales”, indicó el también presidente nato del Senado.

LEGISLATURA

La legislatura correntina está lista para establecer un récord de normalidad institucional. Veinte mensajes gubernamental consecutivos, lo que no es poco. A partir de las 8:30 de este lunes, se celebrará la vigésima asamblea legislativa consecutiva para escuchar al Gobernador describir la situación del Estado Provincial. Todo un hito.

El 1 mayo de 2002, Ricardo Colombi centraba su mensaje hacia el Poder Legislativo en la necesidad del diálogo para superar la crisis que afrontaba Corrientes. A dos décadas de ese hito “republicano”, Gustavo Valdés se prepara para hacer en la mañana del lunes 1 de marzo, la misma convocatoria para pensar en el desarrollo industrial, productivo, tecnológico y social de los correntinos. Seguramente tendrá menos rating que el discurso inaugural del mercedeño porque, 20 habilitaciones de sesiones ordinarias al hilo del Poder Legislativo, se vuelven una sana costumbre institucional que habla de normalidad republicana en la Provincia con el triste récord de haber soportado diecinueve (19) intervenciones federales más que todas sus hermanas provincianas juntas.

Así lo consideran Gustavo Canteros, vicegobernador y presidente nato del Senado, y Pedro Gerardo Cassani, titular de la Cámara de Diputados, que ven en la posibilidad de inaugurar sesiones ordinarias por vigésima vez consecutiva los efectos de la “normalidad institucional”, “la paz social” y el “respeto a la vida republicana de la provincia”. Los funcionarios provinciales reafirmaron que “lo que pasará este lunes es la ratificación de la vigencia del sistema democrático”.

Desde aquella jornada del 2 de mayo de 2002, mucha agua corrió por las riberas del proceloso Río Paraná y el sereno discurrir del Río Uruguay. Corrientes se prepara para cumplir el 10 de diciembre el período más largo de estabilidad institucional; desde su constitución definitiva como provincia en 1821.

DENIRI

Según Enrique Deniri, historiador de permanente consulta, ese año se inició uno de los períodos de normalidad institucional más largos, hasta 1839 con los gobiernos de Juan José Fernández Blanco (1821-1824); Pedro Ferré (1824-1828), Pedro Dionisio Cabral (1828-1830), Pedro Ferré (1830-1833), Rafael Léon de Atienza (1833-1837) y Genaro Berón de Astrada (1837-1839).

Ese tiempo sólo fue superado por el iniciado por Ricardo Colombi en 2001, continuado por Arturo Colombi en 2005, los dos períodos del anterior entre 2009-2017 y Gustavo Valdés desde ese año hasta el presente.

CASSANI

Pedro Cassani expresó desde diario época que “es un logro de la sociedad correntina, el haber encontrado la continuidad más allá de las diferencias ideológicas que, naturalmente, existen en toda sociedad organizada y, fundamentalmente, hemos aprendidos todos, fundamentalmente la clase política a respetar la vida republicana de la provincia en la jurisdicción más azotada por intervenciones”.

“Esto sintetiza el porqué de cuando hablamos de gobernabilidad. Hay veces que se habla de ello y no se termina de entender esto de vivir en un sistema republicano, en el que se respeta el resultado de las elecciones, el mandato de cada uno de los representantes de la ciudadanía, ya sea el gobernador, los legisladores, intendentes o concejales”, expresó.

“Nuestra clase dirigente maduró en las dos últimas décadas y hasta me animo a decir que maduro más la sociedad que la dirigencia política”, enfatizó.

ACCIÓN LEGISLATIVA

A la hora de analizar cómo impacta la realidad actual de pandemia y año electoral en el trabajo legislativo, ambos funcionarios reiteraron su apuesta “al diálogo maduro” entre los bloques. Gustavo Canteros aseveró que “todo el mundo se ha tenido que adecuar a esto de la pandemia y, en función de eso, hemos tratado de adecuar los tiempos de la Legislatura”. El vicegobernador se manifestó “muy conforme con la producción legislativa del Senado, más allá que el número de sesiones se redujo, lo importante es la producción y fue muy positiva en leyes importantes como los códigos procesales, las leyes de familia, entre otras”.

“En estas leyes se trabajó y se logró consenso ya que se votaron por unanimidad. También es destacable la ley de presupuesto que fue aprobada en diciembre”, indicó. Aseveró que “son hechos importantes que, más allá, de la pandemia y de las diferencias políticas que puedan existir cuando hay un objetivo superador y se lo pone por delante de las disputas partidarias se logran estos avances”.

En la Cámara de Diputados Pedro Cassani espera “una buena convivencia. Tenemos experiencia en transitar sesiones en pleno proceso electoral”. Fundamentó este argumento en que siguen vigentes las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para agosto y detalló que “en setiembre se elegirá el gobernador, los legisladores y la mayor parte de los municipios, si una de las fórmulas no logra ganar en primera vuelta, 21 días después, se podría dar un balotaje y, en octubre, se votarán los legisladores nacionales con los cuales corrientes renueva su representación en el Congreso de la Nación”.

Consideró que “más allá de la campaña, el clima de convivencia en el trabajo legislativo será normal. Hemos aprendido que una cosa es la campaña y otra, el trabajo para el cual nos eligieron”, confió.

PRESENCIA NACIONAL

Hay un nuevo estilo de diálogo, entre la Provincia con la visita del presidente Alberto Fernández a Yapeyú y la presencia de los gobernadores de las diez provincias del Norte, para debatir políticas de desarrollo para la región.

Respecto de ese diálogo Gustavo Canteros declaró que “asistimos a un hecho histórico, por primera vez la totalidad de los gobernadores del Norte Grande organizan sus reuniones para definir políticas de Estado que tienen que ver con el desarrollo”.

“El hecho que el Presidente esté en Yapeyú, marca un antes y un después, no sólo para acompañarnos en las celebraciones por el natalicio del Padre de la Patria; si no que también vino a escuchar a los gobernadores, las demandas que se hacen, ya lo hizo en una anterior reunión y eso marca que es un hecho histórico”, indicó. Para coronar esa idea expresó que “Valdés tiene una buena relación con el Gobierno Nacional, como tenemos nosotros, desde el Gobierno Provincial con los municipios. De eso se trata el Estado, podemos tener miradas diferentes, pero también tenemos que mirar al millón de correntinos y darles soluciones; esa es la prioridad del gobernante”.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, “lo más importante del 25 de febrero, desde mi visión, es conmemorar el natalicio de San Martín que ha sido un tremendo estratega y estadista. Tratar de tomar sus máximas para la actividad de nuestra vida cotidiana, no sólo de quienes tenemos responsabilidad institucional, sino de todos los correntinos”.

“A este aniversario se agrega la importante presencia del presidente y nueve gobernadores de otras provincias, que abre la esperanza que en Argentina empecemos a transitar de verdad un federalismo que muchas veces declamamos, pero que cuando llega el momento nos cuesta poder desarrollarlo”, añadió.

“Con cada gobierno nacional que asume anida en mí, la posibilidad cierta pensar ‘ahora sí’ podemos generar un país más federal, sin tener en cuenta el signo político del presidente”.

“Esta presencia de diez gobernadores con el Presidente, para las provincias del NEA y NOA, que vienen postergadas dese hace mucho tiempo, significa poder armar una agenda en la que comencemos a visualizar un país más integral y que pensemos, desde Corrientes, cómo nos desarrollamos de forma conjunta con todas nuestras provincias es más que importante, es histórico”.

ALIENTO A LOS CORRENTINOS

Al cerrar sus entrevistas, el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados dieron un mensaje alentador para los ciudadanos correntinos. Canteros convocó “a seguir trabajando en esta misma línea que tiene que ver con el reencuentro, el diálogo y la participación por sobre todas las cosas”. Cassani comentó que “pese a las dificultades que atravesamos y que la pandemia nos trajo esta tormenta que no sigue sacudiendo debemos pensar que este sacudón es para empezar de nuevo, que no es el final sino el comienzo de todo”.

