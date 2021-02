Grelak: La idea es que Boca esté entre los 10 mejores

Tras asumir como entrenador de Boca Unidos, Alfredo Grelak se refirió a sus expectativas para el conjunto correntino. “Tenemos que ser protagonistas del torneo, pelear hasta la última instancia para estar entre los 10 mejores equipos, esa es la idea, seguir siendo respetados dentro de la liga”, declaró. Grelak asumió esta mañana como técnico de Boca Unidos, como lo había anunciado la institución en redes sociales el 30 de enero. El ex jugador se refirió a la necesidad de tener todo cordado con el Club para hablar con la prensa y dijo “me parecía respetable un poco de espera”. En cuanto a su experiencia tras el primer entrenamiento en el aurirrojo expresó “estoy gratamente sorprendido, tuve la posibilidad de conocer a los chicos y se concretó el encuentro”. Indicó que “uno de los motivos de aceptar la oferta fue la presencia de Claudio Marini y el proyecto que me presentaron los dirigentes la idea y la intencionalidad de futuro”. Habló sobre la desvinculación de Cristian Núñez y Rolando Ricardone y aclaró “lo hemos charlado mucho, mucho que aportar no tenía más allá de lo que yo sé que significan ambos, hay una realidad que es la edad y muchas veces aunque duela hay tomar decisiones” e imaginó que “la decisión digerencial de dejar afuera a dos jugadores tan importantes no habrá sido fácil pero es respetable, ellos seguramente lo han entendido uno nunca quiere que estas sean las formas, pero hay que aceptarlo, a mí también me ha tocado salir de un club, es lo que le toca a cada uno, solo hay palabras de admiración por lo que le han brindado a la institución”.

En cuanto al cuerpo técnico adelantó que será el mismo que estaba con Claudio Marín, “también es un desafío para todos nosotros, hemos estado hablando mucho estoy conforme como está integrado”, indicó. Sobre la incorporación de nuevos jugadores el flamante técnico Grelak, sentenció que “tenemos que buscar gente en todas las líaneas, delanteros, centros y arqueros”. En cuanto a los objetivos para su periodo con el conjunto correntino manifestó que “no nos podemos permitir que pase lo que pasó en el 2020, tenemos que ser protagonistas del torneo, pelear hasta la última instancia entre los 10 mejores equipos, esa es la idea, que sigan siendo respetados dentro de la categoría”, cerró desde Sudamericana.