Gran actuación de Campazzo ante Boston Celtics (Video)

Por primera vez fue titular en la NBA. El cordobés tuvo gran actuación en la derrota de los Denver Nuggets ante Boston Celtics por 112 a 99, siendo el tercer goleador de su equipo detrás de Jokic (43) y de Murray (25) y haber jugado 39’32”. Aportó 15 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 1 tapa. en el primer partido que formó parte del quinteto inicial. Luego de su dura derrota en Washington, los Boston Celtics se recuperaron y vencieron a unos Denver Nuggets que traían tres victorias al hilo, imponiéndose en el TD Garden por 112-99. Claro que el encuentro tuvo el importante asterisco de las bajas de la visita, que no pudo contar con Monte Morris, Gary Harris, PJ Dozier, Paul Millsap ni Will Barton, lo que obligó a Michael Malone a utilizar a jugadores que normalmente no forman parte de la rotación.

Los mejores anotadores del ganador fueron los Jays. Jaylen Brown terminó con 27 puntos y Jayson Tatum con 21, aunque apenas lanzando un 6-18 de campo. El alero sí contribuyó con 8 asistencias y 6 rebotes. En el ganador hubo 17 unidades de Kemba Walker. Ante las múltiples bajas, Denver precisó más que nunca de Nikola Jokic, quien tuvo una noche sensacional: 43 puntos con un 16-23 de campo, poniéndose claramente en un rol de anotador (solo 5 asistencias). El problema fue lo poco que se lo acompañó al serbio, más allá de Jamal Murray y sus 25 puntos.

FACUNDO CAMPAZZO

El tercer mejor jugador de los Nuggets resultó ser Facundo Campazzo, quien ante las ausencias salió como titular por primera ocasión en su carrera NBA y terminó jugando nada menos que 39:32 minutos (máxima del partido). El argentino no comenzó bien, fallando sus primeros cuatro lanzamientos, pero una vez que anotó el primero (bandeja pasada ante Brown), terminó soltándose y cumpliendo una gran tarea. Campazzo igualó su máxima en puntos con 15, consiguió su tope en asistencias (8) y rebotes (3) y tuvo su habitual aporte defensivo: 2 robos, 2 faltas ofensivas obtenidas y hasta una tapa, además de muchísimos desvíos de balón. Gran partido del argentino, quien cumplió con creces ante el desafío.

El problema, como decíamos, es lo poco que aportó el resto de Denver. Empezando por un Michael Porter Jr. con una noche para el olvido: 0 puntos, 0-8 de campo y muchísimos errores mentales, tanto en defensa como en ataque. El otro titular de la visita, JaMychal Green, tampoco estuvo nada certero: 1-7 de cancha, 2 puntos. Los Nuggets vuelven a presentarse mañana ante Washington, en un exigente back-to-back desde lo físico, especialmente si no recuperan a ninguno de sus actuales lesionados.

