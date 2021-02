Gobierno y gremios docentes iniciaron discusión de salarios

Cuarto intermedio hasta el miércoles 24 de febrero. En el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda se concretó en la fecha la primera reunión salarial, entre los representantes del Gobierno Provincial y los sindicatos del sector docente. Los que tienen la representación del sector laboral hicieron conocer las aspiraciones del sector, mientras que por el lado gubernamental se recibió la demanda y tras el análisis de la situación provincial y la influencia que ejerce en la negociación el resultado al que arriben en la Paritaria Nacional se pasó a un cuarto intermedio hasta el 23 de febrero, oportunidad que el Gobierno brindaría respuestas correspondientes.

El equipo del Ministerio de Hacienda de la Provincia encabezado por el titular de la cartera Marcelo Rivas Piasentini, quien estuvo acompañado por el tesorero de la Provincia Jorge Gazzo, recibió a los representantes de los gremios ACDP, AMET, UDA, MUD, SADOP y SUTECO, en lo que constituyó el primer encuentro en el marco de la Paritaria Salarial Docente en la Provincia, antes hubo otros pero estuvo excluida la temática salarial.

El equipo gubernamental escuchó las demandas de los representantes del sector laboral e intercambiaron sus pareceres respecto de los mecanismos de trabajo que funcionarán en este aspecto central de la relación entre el Estado y los docentes, en un escenario de regreso a clases en medio de la complejidad que impone la Pandemia del Coronavorus-Covid-19 que no cede en el país y en el mundo entero.

Sin dudas que estas negociaciones estarán influenciadas por la paritaria nacional, en la que se aguarda un acuerdo, que se produciría la semana venidera. Tras esa instancia, el titular de la cartera de Hacienda, sostuvo que habrá que ver como se baja lo resuelto en las provincias, si habrá o no financiamiento, como nos complementaremos y en qué porcentaje acompañará el estado nacional. Rivas afirmó que la propuesta oficial sigue los parámetros fijados por gobernador Valdés, que indicó que pretende una corrección en los salarios de todo el sector público, no solo al docente, para que los trabajadores se puedan defender del proceso inflacionario existente.

Para finalizar el ministro Rivas Piasentini sostuvo que “quedan varios días de trabajo, de intercambio de ideas con el sector laboral y ajustar el esquema a las correcciones que el gobernador entiende deben fijarse, hemos dado un primer paso que es conocer las expectativas del sector laboral, estuvieron presentes la totalidad de los gremios que representan a los docentes y los próximos días con el conocimiento de lo que suceda a nivel nacional, vamos a articular una propuesta”.