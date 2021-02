Fútbol para Todos: vuelve el programa con dos partidos gratuitos

Una de las dos empresas que detentan los derechos de transmisión, cedió la televisación de dos partidos. Este viernes por la noche, la TV Pública transmitirá uno de los partidos de la 3ª fecha que se disputará de la Copa de la Liga: Argentinos Juniors vs. Vélez. El encuentro previsto para las 21:30, será el primero de los partidos que formarán parte del Fútbol para Todos. A este partido se sumaría el de Banfield vs. Colón, el sábado a las 17:10 y con ello se completaría la grilla del fútbol gratuito a través de la pantalla del Estado. Los derechos de ambos encuentros fueron cedidos por Disney ya que originalmente debían ser transmitidos por ESPN. Disney una de las empresas dueñas de la televisación de los partidos, cuyo derecho fue prorrogado hasta el 2030. El otro 50% pertenece a Turner que, al momento, no accedió a ceder los derechos de transmisión. Los partidos de este grupo se transmiten por TNT Sports.