Fútbol: no es prudente la vuelta del público a las canchas

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, dijo que no ve que sea “prudente” el regreso del público a los estadios de fútbol, al opinar sobre la propuesta de la AFA para que se permita el ingreso de los espectadores en el próximo torneo de la Liga Profesional de Fútbol. “La verdad que nadie de la AFA nos llamó y por eso nos sorprendió el pedido, pero no veo prudente esa posibilidad. Lo hablé con el ministro de Salud (Ginés González García) y son las autoridades sanitarias las que no ven prudente esa posibilidad”, señaló Lammens desde Radio 10.

La propuesta para permitir un 33% del aforo (socios y abonados) de público a los estadios, fue enviada a través de una carta del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, a los gobernadores de las provincias cuyos equipos juegan en los torneos de Primera División. “En todo caso, habrá que hacer una ronda de consultas con los gobernadores”, expresó el funcionario, aunque reiteró que según las autoridades del Ministerio de Salud “no sería prudente en estos momentos” permitir la vuelta del público a las canchas en el próximo torneo de la LPF, que comenzará el viernes.

Lammens destacó el apoyo del Estado a los clubes de barrio, a los que alcanzará también el Programa Repro 2 al igual que a empresas del rubro turístico. “Los clubes de barrio han sido y son actores principales en este tiempo de pandemia y tenemos la obligación de seguir apoyándolos con aportes para el pago de sueldos, con tarifa social y con todo lo que podamos hacer desde el Estado para ayudarlos”, destacó el expresidente de San Lorenzo de Almagro. “En nuestra campaña electoral habíamos hablado del apoyo a los clubes de barrio, a los que debemos ponerlos en valor por la función que cumplen”, concluyó Lammens.