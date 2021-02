Femenino: Corrientes Básquet no pudo ante Unión Florida

En un juego de alternativas vibrantes y cambiantes, la franquicia correntina cayó 77-69 ante Unión Florida. Fue por la primera fecha de la Liga Femenina 2021. Corrientes Básquet cayó ante Unión Florida 77-69, dejando una buena imagen en lo que fue su debut absoluto en el profesionalismo. En la tarde del domingo desde las 19:00 se medirá ante el Deportivo Berazategui cerrando su primera gira en el certamen.

En las correntinas, Ana Paz fue su estandarte en la ofensiva, autora de 21 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia. En Florida, estuvo la goleadora y figura desequilibrante del juego, Carla Miculka, sumando en su casillero 26 pts. 8 rebotes y 1 asistencia. Los primeros minutos fueron imprecisos para ambos equipos, hasta que Mikulka en Florida imponía presencia en la pintura y ponía la pizarra 4-0. Fue Ana Paz la que empezó a tomar las riendas en ofensiva, y fue la primera en convertir para Corrientes Básquet 4-2. La defensa de las correntinas empezaba a funcionar y Foresto puso las tablas en 4-4 en un juego donde el equilibrio era el común denominador. Nuevamente Paz se hacía dueña arriba y ponía por primera vez al elenco del Taragüí arriba 7-8 con 3.30 por jugar.

El juego se volvió friccionado, donde ambos equipos ajustaban sus defensas y empezaron las rotaciones El tablero era testigo de ello, 9-9 en siete minutos de juego. Piazza viniendo desde la banca con la ayuda defensiva y el aporte de Paz (7) aportaron para la primera luz del match 9-13. Corrientes Básquet con férrea defensa forzaba a las pérdidas a las dirigida por Grosso y ganaban en confianza. Fue el mejor momento y tomó la máxima 9-15, a 2’00 del final.

Los últimos minutos perdió el control del juego, se apresuró en las decisiones, tuvo pérdidas no forzadas y Florida con una bomba de Rojas inició la remontada, estableció un parcial de 6-0 y el parcial termino en tablas 15-15. Los primeros minutos del segundo acto fueron casi un calco del final del periodo anterior y la paridad se mantenía. Tell le dio una luz, 19-20. La defensa asfixiante que proponía Corrientes incomodaba al rival, aunque en la pizarra no había modificaciones sustanciales. Checenelli puso freno a las acciones para reordenar las ideas, y Piazza volvió a darle una luz a su equipo, 23-26. Los minutos finales Corrientes Básquet flanqueó todo intento de Florida y una bomba de Paz sobre la chicharra puso las cifras 27-33 con que se fueron al descanso largo. En la reanudación de las operaciones, se vio la mejor versión del elenco correntino. Primero con el aporte de Centurión y luego con la intervención de Foresto establecieron la primera máxima de la noche 27-38, para acto seguido la mendocina Ramírez castigando desde el perímetro llevar la marca a 27-41. Florida no encontraba los caminos, y no podía flanquear la barrera defensiva propuesta por las correntinas. Otra bomba de Ramírez y las cifras indicaban 27-45, parcial 0-12 para Corrientes, todo esto en los primeros tres minutos de juego.

Pero el básquetbol también tiene esos momentos denominados “rachas” y Florida empezó a encontrar los caminos de la mano de Miculka, que se cargó el equipo al hombro, y el electrónico mostraba 40-47 con 3’30” por jugar. Dos bombas de Cabrera descomprimieron la reacción del rival 40-53. Desde ese momento, Florida tomó el control de las acciones, estableció un parcial de 13-1, para ponerse en juego y terminar el periodo 53-54 para Corrientes Básquet. Con el juego totalmente abierto ingresamos al último segmento. De la mano de Mikulca (4) y Saravia, Florida puso un parcial de 6-0, pasó a comandar la pizarra 59-54 y desde ese momento consolidó una heroica remontada.

Checenelli se fue a la pausa, el equipo tuvo reacción, logró quedar a una posesión 59-57, luego de una conversión de Paz, aunque no fue suficiente. A esa altura de la noche, Miculka se volvió imparable y a pesar del amor propio de las correntinas, que nunca bajaron los brazos, fue gran artífice para que Unión Florida finalmente se lleve un trabajado triunfo 77-69.

Las correntinas debutantes en el certamen, dejaron un claro mensaje a la competencia, vienen a ser protagonistas y más allá de un resultado adverso, en la vida como en el deporte, la revancha siempre está a la vuelta de la esquina.

SÍNTESIS

Unión Florida 77: Florencia Martinez 7, Julieta Sienra 6, Sol Laviero 10, Munai Martinez 4, Carla Miculka 26 (fi); Rocío Rojas 5, Natasha Spiatta 4, Catalina Giovanoli 6, Delfina Saravia 7, Victoria Michel 2, Sofia Sapke. Entrenador: Nicolas Grosso. Asistente: Santiago Fieiras.

Corrientes Básquet 69: Candela Foresto 10, Sofia Cabrera 12, Abril Ramírez 11, Ana Paz 21, Julia Centurión 2 (fi); Julieta Tell 8, Aldana Duarte, Micaela Piazza 5. Entrenador: Diego Checenelli. Asistente: Enzo Almeida

Parciales: 15-15, 27-33 (12-18), 53-54 (26-21), 77-69 (24-15).

Árbitros: Florencia Benzer, Noeli Sartori y Florencia Baña

Estadio: Templo del Rock

Charly Win Press

Fotos: La Liga Contenidos