Fabián Ramírez Barrios listo para volver a la selección nacional

Para el correntino sería la segunda vez en el equipo argentino, dado que ya disputó la ventana de febrero 2020 que tuvo lugar en Venezuela. En la lista preliminar que se conoció ayer hay 4 jugadores de Regatas: Marco Giordano, Martín Fernández, Tayavek Gallizi y Agustín Cáffaro; y 2 de San Martín: Matías Solanas y Javier Saiz. El seleccionado argentino de básquetbol tiene una nómina de 23 jugadores que estarán afectados a los partidos de la última ventana clasificatoria rumbo a la AmeriCup 2022, que se jugará en Cali (Colombia), los días domingo 21 y lunes 22 del corriente mes. En la lista aparece el correntino Fabián Ramírez Barrios que milita en Quimsa de Santiago del Estero, en tanto que figuran cuatro jugadores de Regatas Corrientes: Marco Giordano, Martín Fernández, Tayavek Gallizi y Agustín Cáffaro; y también 2 de San Martín: Matías Solanas y Javier Saiz.

El entrenador Gabriel Piccato resolvió convocar solamente a representantes del medio local, no hay ningún exponente que actúe en el extranjero. Armó una lista preliminar extensa como medida preventiva para el caso que aparezcan casos de covid-19 o lesiones de último momento. La nómina quedará reducida para el inicio de la preparación y serán doce integrantes los que viajarán a Colombia.

Argentina, que comparte el liderazgo de la zona A junto a Venezuela, ambos con registros 3-1, viajará rumbo a Cali el jueves 18. Los partidos serán ante Chile (domingo 21, a las 22:10 hora argentina) y Colombia (lunes 22 a las 20:10). En noviembre del año pasado, el seleccionado superó a ambos conjuntos en el estadio de Obras: a Chile 67 a 61 y a Colombia 75 a 67. Fueron encuentros parejos, definidos por ajustes tácticos y el talento de algunas individualidades nacionales.

Hace un año, se repartió victorias con Venezuela, selección que comparte el liderazgo del grupo con Argentina, ambos con 3-1. Más abajo, la Roja y los cafeteros mantienen un récord de 1-3.

En los dos juegos contra Venezuela, durante febrero del 2020, se produjo el debut de Ramírez Barrios con la camiseta argentina. La selección era dirigida por Sergio Hernández y fueron los primeros juegos de la selección nacional después del subcampeonato del mundo logrado en China 2019.

El equipo nacional perdió el primer encuentro en la provincia de San Luis por 74 a 68 y ganó la revancha que tuvo lugar en Caracas 73 a 72 después de estar 22 puntos abajo. “En estas instancias cambia la velocidad de ejecución. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a eso en la Liga Nacional y tenemos que trabajar en esa situación para mejorar. Si queremos crecer y estar a un nivel internacional hay que cambiar los hábitos y entrenar de otra forma”, relató como balance Ramírez Barrios que el 23 de febrero cumplirá 31 años. El jugador surgido de Hércules de Corrientes, milita en Quimsa de Santiago del Estero, donde logró durante el 2020 el título en el Basketball Champions League Americas, mientras que el sábado se retiró lesionado en su mano derecha en el juego que los santiagueños perdieron con San Pablo Burgos de España en la definición de la Copa Intercontinental. En la lista que se conoció ayer figuran cuatro jugadores de Regatas Corrientes: Marco Giordano, Martín Fernández, Tayavek Gallizi y Agustín Cáffaro. En la anterior ventana, partidos contra Chile y Colombia, Giordano y Gallizi fueron convocados, pero no pudieron jugar al dar positivo al test para coronavirus. Para Fernández sería su debut internacional, mientras que Cáffaro se mantiene entre los seleccionados, pero ahora jugando para el Fantasma, antes se desempeñaba en San Lorenzo. San Martín también tiene representación en la nómina de convocados: el pivote Javier Saiz, que repetiría en la selección, y el escolta Matías Solanas, que por primera vez estaría con el equipo mayor argentino.

POSIBILIDADES

¿Qué necesita el Alma para consumar su clasificación? Considerando que tres de los cuatro de la zona entran a la AmeriCup, si Colombia cae ante Venezuela en el primer partido del domingo, no sólo la Vinotinto se asegurará una plaza, sino que la Argentina habrá hecho lo propio aún antes de disputar su duelo con los trasandinos. La única forma que los de Piccato quedarían afuera es perdiendo ambos juegos y que tanto Chile como Colombia derroten también a Venezuela. De esta forma se produciría un cuádruple empate que obligaría a definir a los tres mejores por ventajas obtenidas en los duelos individuales de acuerdo al informe que brindó la Confederación Argentina de Básquetbol.