Evalúan si se harán las pescas en Goya y Paso de la Patria

El año pasado por el Covid19 se suspendieron estos tradicionales torneos. Ahora, en base a la situación sanitaria, evalúan si harán las fiestas pesqueras en Goya y Paso de la Patria. La experiencia del concurso que se hará en Esquina será uno de los factores que analizarán. En Goya se mantienen los millonarios premios que no pudieron entregar en el 2020 y 1.136 equipos que ya abonaron para participar. En el Paso, señalan que disponer de los recursos no será sencillo.

Por la pandemia de covid-19, entre las numerosas actividades que se suspendieron estuvieron los torneos de pesca en diferentes lugares del territorio correntino. El viernes, se anunció que en Esquina se abrirá el calendario de concursos del deporte del silencio, que se desarrollará el sábado 20 y domingo 21 del presente mes. Teniendo en cuenta que Goya es sede de la Fiesta Nacional del Surubí y Paso de la Patria, de dos competencias en búsqueda del dorado, se consultó si se está evaluando la realización de cada uno de ellos. “El año pasado, por medio de licitación, se adquirieron los premios: una camioneta, un auto y una lancha. Mientras que 1.136 equipos abonaron sus inscripciones para participar. Es decir que nos quedaron vacantes solo 64 lugares”, confirmó el presidente de la Comisión Municipal de Pesca (Comupe), Samuel Cáneva graficó de esta manera los recursos que poseen para la Fiesta Nacional del Surubí 2021 que -el año pasado- se proyectó que se haría del 26 de abril al 2 de mayo. “Somos conscientes que si se hace el evento será para generar alegría, sin que eso se convierta en un riesgo para la salud”, remarcó Cáneva. Aseveró que “en base a la experiencia del concurso que se hará en Esquina, la situación epidemiológica general y otros factores, se hará una evaluación con el gobernador, el intendente y los profesionales de la Salud, porque nosotros como Comupe nos ocupamos de la organización. Y ahora es esencial tener en cuenta si el evento puede significar un problema debido al covid-19”. Comentó que “desde mi punto de vista, una cuestión compleja es la cena de pescadores que se realiza en un espacio cerrado. Ahora sí o sí debe ser al aire libre. Una opción podría ser que la sirvamos en la zona del predio donde está el corsódromo. Allí hay piso y por la extensión del lugar se puede respetar la distancia social. Pero hay una cuestión: será trascendental que en el momento del evento no llueva y además implicará una logística mayor a la usual”. Y reiteró: “Eso es solo una apreciación personal cuándo se tenga que definir si se hace y de ser así, qué protocolos se aplicarán, la evaluación tendrá como protagonistas principales a las autoridades de la provincia y el municipio”.

Paso de la Patria, es sede primero del Torneo de Apertura de Pesca del Dorado (abril) y después de la fiesta nacional que también implica la captura y devolución del “Tigre del Paraná”. Por la pandemia de covid-19, el año pasado, suspendió ambos eventos. Sobre lo que sucederá este año con esos tradicionales concursos, el intendente Guillermo Osnaghi dijo que “contar con los recursos económicos no será algo sencillo. Hay que tener en cuenta que ahora la prioridad es la salud de la gente. En principio veremos qué sucede con la primera experiencia en pandemia que se concretará en Esquina y -especialmente- cómo sigue la situación sanitaria”. Indicó que “en estos momentos tenemos muchos turistas. Eso es bueno porque reactiva la economía local. Pero también implica un gran esfuerzo de los trabajadores que están a cargo de los controles para que los pobladores y visitantes respeten los protocolos. Es decir, especialmente que usen el barbijo y respeten la distancia social”.

Por ejemplo, “ahora son tres los empleados municipales afectados por covid-19 y por prevención se aisló a quienes estaban trabajando en una de las oficinas de Turismo. Por eso tuvimos que suspender un evento carnavalero virtual que estaban organizando quienes se desempeñan en esa área”, agregó el jefe comunal. E insistió que “por ahora parece difícil hacer eventos como los que congregan a miles de pescadores y requieren una inversión económica considerable”. De todas maneras, “más adelante lo evaluaremos”.

