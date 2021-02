Escuelas darán clases sin terminar sus refacciones

No ponen todo el material. Polémica porque exigen dar clases en una Escuela del interior sin luz eléctrica, ni agua potable, y que se halla en refacción. El establecimiento educativo se encuentra en el Paraje Pairiri, en la zona rural de Mercedes. A los docentes de la Escuela 727 les comunicaron el jueves que las clases comenzarán el 1 de marzo, a pesar que la estructura edilicia aún no está terminada. Imágenes que se hicieron virales en las redes, muestran la precariedad del predio. En la Escuela Nº2 Domingo Faustino Sarmiento y la Nº404, Eduardo Wilde, ambas de Capital, por el apuro, o para achicar costos, la contratista coloca cielorraso de durlock, pero sin la membrana aislante de protección. Los obreros no usan cascos, ni arneses de seguridad. Habría que revisar el costo de la reparación, si no está sobrefacturado con materiales que finalmente no los colocan.