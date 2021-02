Escándalo vecinal en el barrio Ponce por una canchita

El escándalo entre vecinos se dio en la mañana de este jueves en el barrio Ponce por un predio utilizado para campeonatos de fútbol. Los frentistas se manifestaron en contra del funcionamiento y se quejaron del “tercer tiempo” que se realiza habitualmente en el lugar. Algunos piden que la cancha sea transformada en un parque para los niños del barrio, mientras que otros quieren que continúe el potrero. A las ocho de la mañana de hoy ya se encontraban los vecinos en discordia. Una vecina, expresó que en el barrio los niños juegan en las calles, que las niñas también presentes, no deberían presenciar los escándalos y la poca higienización que generan los jugadores en el “tercer tiempo”. Para evitar disturbios y aumentar las mejorías del barrio, algunos vecinos propusieron transformar la cancha que tiene más de 40 años en la zona, en una plaza para que los niños jueguen libremente; pero no todo el vecindario está de acuerdo. Ante las contradicciones, se generó una gran discusión entre vecinos, con insultos y gritos cada uno presentó su postura ante el hecho y la situación de la cancha en cuestión. Por el momento no encontraron un acuerdo.

Sudamericana