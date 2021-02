Empleados públicos: después de mucho tiempo el sector político empieza a demostrar interés

Roberto Thompson valoró que “después de mucho tiempo los gobernantes y el sector político empiezan a demostrar interés por los empleados públicos”. En una jornada considerada “histórica” y con balance “positivo”, este lunes 22 de febrero podría marcar la apertura al diálogo y el hallazgo de un camino para numerosas soluciones, el secretario general de la Asociación de Empleados Públicos de la Provincia (AEPP), Justo Roberto Thompson, comentó los detalles de sus encuentros con el gobernador Gustavo Adolfo Valdés y con el vicegobernador Gustavo Canteros.

GUSTAVO VALDÉS

En la mañana del lunes, en Casa de Gobierno “hablamos con el doctor Valdés sobre temas prioritarios, como viviendas, la obra social y una imperiosa solución con los bioquímicos -entre otros detalles del IOSCor-, y la cuestión salarial donde el empleado público correntino, especialmente el que está en las escalas iniciales, enfrenta una delicada situación socio económica”.

Sobre la necesidad habitacional, “el gobernador informó que existen varios proyectos para construir grupos habitacionales en diversos puntos de la provincia”, asegurando Valdés que “hay fondos para ellos”, según él mismo dejó escuchar.

El mandatario provincial, “también quiso comprometer un predio -al estilo camping- para todos los agentes estatales de los tres poderes, pero nosotros le aclaramos que queríamos adquirir una propiedad inmueble para construir con fondos e iniciativa propia, un grupo habitacional para nuestros empleados públicos”. En un detalle delicado, el gobernador habría dejado trascender que “pese a todos los proyectos y ambicioso panorama gubernamental, no hay mano de obra suficiente para llevarlos adelante”.

Thompson valoró que “con este encuentro se abrió el camino del diálogo”, que “es lo más importante”. Es un año electoral, “en un momento político, donde será difícil alcanzar los objetivos, pero está en nosotros gestionar para concretar estos logros que por ahora están en carpeta”, reflexionó.

El secretario general de la AEPP cerró insistiendo que “es un comienzo de semana muy interesante, arrancando con un día muy provechoso para nuestra entidad que es netamente correntina, al ser recibidos por el gobernador con quien mantuvimos tres horas de diálogo y, lo más importante para resaltar, es ese compromiso de Gustavo Valdés para ver cómo solucionar el tema que aflige a todos los empleados públicos que es su obra social”.

El gobernador se comprometió a convocar al interventor del IOSCor, Raúl Esquercia, para que “se siente a dialogar con el sector de los bioquímicos, donde le requerimos que también se siente en esa mesa la parte trabajadora, sino no se puede introducir en las conversaciones, temas, cosas o situaciones que el verdadero dueño de la obra social -el empleado público- no sabe y, por ende, no decide”.

Viviendas, Subsecretaría de Trabajo y el aspecto salarial, fueron los temas que se dialogó con Gustavo Valdés, “donde el gobernador de Corrientes reconoció que el empleado público de las primeras escalas, está muy por debajo de la otra escala que una parte fundamental de la administración pública, con bajos ingresos”.

“Lo valorable es que a partir de ahora vamos a ver hacia dónde vamos y quién nos va a recibir. Es positivo este encuentro con el gobernador porque solo así se podrá encontrar el camino para la unidad de la CGT, en esta reunión inicial concretada este lunes 22 con la presencia de los empleados públicos, cerveceros, vialidad, docentes, y varios sectores del ámbito privado, nosotros, entre otros actores del arco sindical correntino, sin dejar a nadie afuera”; donde hay que resaltar que “después de tantos años que tengo de sindicalista puedo observar que se pudieron sentar los representantes tanto del sector público como del privado; en una reunión que duró tres horas en una charla profunda con el gobernador”.

GUSTAVO CANTEROS

La jornada de actividades político institucionales, para la AEPP se cerró con la visita al Edificio “Ñande Roga” (nuestra casa) de calle Curuzú Cuatiá 1458 en el barrio Progreso, entre Nuestra Señora de Asunción y calle Goya, del vicegobernador de la provincia Gustavo Canteros, donde “las dos figuras más importantes de la provincia, primero el gobernador Valdés y después el vicegobernador, tuvieron este acercamiento con la AEP”, destacó Roberto Thompson.

“Con el doctor Gustavo Canteros hablamos de varios temas; vino a conocer nuestra sede social y además de pegarse una vuelta por el barrio; vino a comprobar el ‘dice qué’, y así conoció nuestro edificio, los servicios que se brindan en el policonsultorio, a los que trabajan acá para servir a nuestros más de siete mil quinientos afiliados”.

“Canteros aseguró que se fue conforme con lo que observó y solo queda pendiente a partir de ahora ver qué nuevos beneficios se obtienen para nuestros afiliados”, cerró el máximo referente de la AEPP.

