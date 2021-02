Empate con sabor a clasificación para Victoria de Curuzú Cuatiá

El equipo de Curuzú Cuatiá estuvo muy cerca de cerrar la clasificación en Posadas ante Guaraní Antonio Franco. Empató 2 a 2 y tiene la posibilidad de cerrar su clasificación en su cancha cuando reciba al Atlético Posadas, ya eliminado, en la última fecha. Hugo Troche de penal y Pablo Russo fueron los goles franjeados mientras que Carlos García y Rubén Media, dos golazos, por cómo se generaron, para la visita. En Victoria se fue expulsado su entrenador Claudio Penizzoto. En su última visita a Posadas el domingo por la tarde, Victoria de Curuzú Cuatiá consiguió un valioso empate que le permite soñar con la clasificación. Fue 2 a 2 en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, de la capital misionera por el partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

Victoria no tuvo un buen comienzo en Villa Sarita y, ya a los 7 minutos del inicio, Guaraní consiguió la ventaja mediante un penal sancionado por el árbitro Fernando Brillada, quien cobró una mano en el área de Jorge Del Palacio; entonces, el experimentado Hugo Troche remató cruzado abajo, dejó sin chances a Joaquín De Los Reyes y puso el 1 a 0 parcial.

Victoria no se desesperó y siguió haciendo un juego ordenado, aunque sin crear situaciones de gol. La franja intentó buscar el segundo, desbordando varias veces por las bandas pero sin poder concretar. La más clara, antes del final de la primera etapa, también fue para el equipo de Nazareno Godoy, cuando una buena jugada en combinación entre Ayala, Troche y Piñero Da Silva desencadenó en Velázquez, quien remató potente al primer palo y De Los Reyes contuvo el envío.

En la segunda etapa Penizzotto mandó a la cancha a Leonardo Sosa en lugar de Francisco Sosa y, a partir de allí, Victoria se adelantó unos metros y comenzó a insinuar desde el inicio. El Tonguito Sosa se hizo del balón y comenzó a conectarse con Bogarín y Ronzano, para inquietar al local. Así, a los 12’ el propio Sosa trasladó desde la mitad de la cancha hasta tres cuartos, colocó un pase preciso para dejar mano a mano a Carlos García dentro del área, quien no dudó y concretó el empate con un tiro bajo y esquinado.

Tras la igualdad Nazareno Godoy mandó a cancha a Benítez y Arteta para tratar de salir del pozo donde había caído Guaraní, y buscar nuevamente la ventaja que lo clasificara a la siguiente fase.

En cambio Victoria continuaba preocupando con García, Sosa y Bogarín, quien en una maniobra individual que parecía disolverse, habilitó a Rubén Medina que se proyectó por derecha y remató cruzado para vencer la valla de Pave y poner el 2-1.

Guaraní salió desesperado a buscar el empate, mientras que el elenco curuzucuateño se replegó pensado en el contraataque.

A los 33′, luego de un tiro de esquina, Pablo Russo conectó de cabeza y decretó el 2 a 2 definitivo. Sin demasiado juego, el local buscó el triunfo, pero Victoria contuvo las acciones y se quedó con un resultado que le permite depender de sí mismo.

En la última fecha la V recibirá el próximo domingo al ya eliminado Atlético Posadas en Curuzú Cuatiá: Los tres puntos del triunfo lo depositarán en play off, en tanto que el empate en 2 dejará a Guaraní y Victoria igualados en puntos, diferencia de goles y goles a favor, lo que se definirá por sorteo.

SÍNTESIS

Guaraní 2: Diego Pave; Carlos Ayala, Pablo Russo, Nicolás Vallejos, Matías Obregón; Julio Montero, Miguel Comes, Rodrigo Bareiro; Hugo Troche, Lucas Velázquez; Jorge Piñero Da Silva. DT: Nazareno Godoy.

Victoria 2: Joaquín De Los Reyes, Jorge Del Palacio, Matías Acuña, Mario Godoy; Rubén Medina, Emanuel Ronzano, Francisco Sosa, Daniel Gómez; Mario Barboza, Eduardo Bogarín; Carlos García. DT: Claudio Penizzotto.

Cambios: 2T 0’ Leandro Sosa por Francisco Sosa (V) 13’ ST Raúl Benitez por Lucas Velazquez (G), Thiago Arteta por Rodrigo Bareiro. 22’ ST Ulises Silveira por Matías Obregón. 31’ ST Germán Alegre por Carlos Ayala y Leandro Ferreyra por Miguel Comes. 43’ Agustin Cayeta por Carlos García. 47’ Ezequiel Soñer por Eduardo Bogarín.

Goles: 7’ PT Hugo Troche (P) (G); 12’ ST Carlos García (V), 24’ ST Rubén Medina (V), 33’ Pablo Russo (G)

Árbitro: Fernando Brillada (Resistencia)

Estadio: Clemente Argentino Fernández de Oliveira

Prensa Guaraní Antonio Franco