El Teatro Vera estará cerrado todo el año

Continúan las obras de refacción en el Teatro Oficial Juan de Vera, por lo que será imposible que se realice allí la Asamblea Legislativa del 1 de marzo para la apertura de las sesiones ordinarias; ni se escuchará allí el mensaje del gobernador. El coliseo estará cerrado durante todo 2021. Hace dos semanas se iniciaron las obras más profundas en el Teatro Juan de Vera. Los trabajos que están llevando adelante en este momento están relacionados con los sanitarios tanto públicos como de los camarines. “Estas obras son las que tendrían que haberse realizado el año pasado, pero que por la pandemia Covid-19 no se efectuaron. Estamos un año atrasados”, reconoció el presidente Gabriel Romero y adelantó que el Teatro Vera estará cerrado durante todo el 2021 porque estas obras corresponden a una primera etapa mientras que una vez finalizadas, comenzará la segunda que tiene que ver con la estética del centenario coliseo.

La tarea específica que se está realizando es la reparación de cañerías primarias por lo que los sanitarios están sin agua. “El gran problema que tuvimos es que el deterioro del sistema en su momento inundó la sala de ensayos”, recordó. Son trabajos esenciales. Los que el público no ve pero que hacen al buen funcionamiento de un espacio que por la antigüedad que tiene necesita del mantenimiento adecuado. La segunda etapa, explicó el arquitecto, está relacionada con la estética del Teatro Vera. En principio la prioridad es devolverle la movilidad a la corrediza, que permite funciones a cielo abierto y que hoy no está inmovilizada. “Además, es necesario restaurar parte de la obra pictórica de la cúpula -porque debido al paso del tiempo-, hay sectores muy deteriorados”, dijo. Se realizarán todos los trabajos pertinentes a la puesta en valor y embellecimiento del coliseo correntino por lo que el teatro permanecerá cerrado durante todo el año 2021. Por segundo año consecutivo el coliseo mayor de los correntinos no tendrá funcionamiento alguno, una realidad que se da no sólo por las obras de refacción sino también por la imposibilidad de realizar grandes eventos debido a la situación pandémica mundial.

