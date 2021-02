El Río Paraná retoma sus niveles normales hasta el otoño

Fin de la bajante. En menos de un mes, el caudal del río creció casi cuatro metros, un fenómeno que no ocurría hace 24 años. Desde el Instituto Nacional del Agua prevén que, en febrero, la altura en las costas de Capital superará los cinco metros, pero no llegará a nivel de evacuación. La bajante histórica del río Paraná y sus afluentes tuvo su fin en enero, luego de un año y siete meses, gracias a las persistentes lluvias que llegaron hasta la zona de media baja de la Cuenca del Plata.

El aspecto más llamativo no fue que el caudal retomó sus niveles normales, sino la velocidad con que lo hizo. En 28 días, la altura varió de 86 centímetros, en la costa del Puerto de Corrientes, a 4,76 metros. Es decir 3,90 metros en menos de un mes. Expertos aseguran que un cambió con semejante rapidez no se produce hace más de 24 años.

El ascenso de las aguas no significó mayores problemas, salvo para Ituzaingó que vio reducida parte de sus arenas por la estabilización del río. La altura en la localidad llegó ayer a 2,35 metros, casi a un metro del nivel de alerta. Pese a la creciente repentina, los especialistas afirman que se estacionara en el promedio normal correspondiente a esta época del año. El subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, aseguró que se trata de una “crecida normalizadora”, tras un periodo de bajante muy persistente. “La variación permite que volvamos a las aguas medias”, aseguró. El descenso del río comenzó a evidenciarse en las costas capitalinas el 10 de junio del 2019 cuando el nivel llegó a 5,50 metros y desde esa fecha comenzó a bajar con breves períodos de repuntes que oscilaron en promedio entre uno y tres metros.

El piso máximo, en el tiempo de la bajante extraordinaria, se dio entre el 14 y 16 de mayo de 2020 con 70 centímetros. Mientras que, en el año 2019, el más bajo fue de 1,49 metros en noviembre, según datos de Prefectura Naval. Más próximo en el tiempo, la caída más pronunciada de 2021 fue el 9 de enero con 86 centímetros. “Una altura de 4,80 metros es el promedio de máximos mensuales durante enero en los últimos 25 años. O sea, que estamos ante una situación normal. Y, muy probablemente, la media de febrero sea de 5,27 metros que se corresponde con los valores sostenidos”, explicó Borús. Sobre el cambio fugaz del nivel, el ingeniero acotó que es un fenómeno que no se producía desde octubre de 1996. Ante el temor que el río siga creciendo y llegue a los niveles de evacuación, los pronosticadores afirman que, por el momento, no hay que preocuparse. “No está lloviendo en ninguna de las cuencas y se ha disipado la actividad en la zona. Hacia adelante, tenemos una perspectiva de lluvias normales, por lo que imaginamos que la situación actual será persistente. Deberíamos tener en lo que falta del verano y primeras semanas del otoño una evolución normal de los niveles del río Paraná”, anticipó el referente del INA.

El doctor en Biología y exdirector del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET-UNNE), Juan José Neiff, coincidió con las previsiones y declaró que, de acuerdo a sus estudios, la estacionalidad del cauce se mantendrá hasta la fecha anunciada. Remarcó que es muy difícil armar un pronóstico a tres meses por la imprevisibilidad que manifestó el clima en los últimos tiempos. No se registraba tal magnitud en una bajante en las costas correntinas desde las primeras décadas del Siglo XX. En 1901 el hidrómetro llegó a diez centímetros. Mientras en 1903, 1916, 1918 y 1925 tocó el piso de 0 (cero) centímetros. Más cerca en el tiempo, llegó a 24 centímetros en 1968, según datos del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL).

La variabilidad climática no ajusta a los modelos

Los especialistas del INA y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se vieron sorprendidos por la magnitud y persistencia de las lluvias en la zona. Como ejemplo más cercano, el 3 febrero cayó 120 milímetros sólo en Mercedes en menos de 12 horas. Otro fenómeno que llama la atención de los expertos es que las lluvias del verano normalmente alimentaban la Cuenca Superior, es decir la zona de embalses como Itaipú y Bajo Iguazú, en el límite de Paraguay, Brasil y Argentina. Las precipitaciones recientes se dieron sobre la “cuenca no regulada”, más abajo en el mapa. “Esto muestra hasta qué punto tenemos que habituarnos a cosas que no son normales ni siguen modelos estudiados”, expresó Borús.

“La Niña”, un fenómeno climático mundial que puede durar de nueve meses a tres años y trae sequía a Sudamérica, se declaró en agosto de 2020 cuando la sequía en el litoral ya llevaba más de un año. Ahora, en pleno evento declarado, se da una crecida de las aguas. “Son cosas que nos confirman el concepto que la variabilidad climática está muy potenciada. Así nos limita la realización de pronósticos en prospección. Además, cualquiera de ellos tendrá un margen de error mayor del que tenía antes”, puso el foco.

El río también experimenta una “nueva normalidad”

El referente del INA dijo que significa una situación mejor en tres aspectos: la navegación fluvial que fue un problema en 2020 (sobre todo en el otoño, fecha cuando se mueve la cosecha desde Paraguay) y por otro beneficia al funcionamiento de las tomas de agua en ciudades costeras como Ituzaingó e Itá Ibaté. “La perspectiva es mucho mejor que hace un año”, sostuvo.

El alza de las aguas también significará una mejora en el proceso reproductivo de las distintas especies de peces.

Puerto de Barranqueras retomó actividad

Un convoy de diez barcazas desde el puerto de Barranqueras (Chaco), con destino al puerto de San Lorenzo y puerto San Martín (Santa Fe), inició su embarcación el 1 de febrero, transportando 12.000 toneladas de soja, lo que representa aproximadamente 400 camiones.

La Compañía de Logística del Norte SA retomó los embarques tras haber estado paralizados desde mayo de 2020 debido a la bajante del río, constituyéndose así como el puerto que más barcazas graneleras embarca en el país. “Las condiciones de operatividad del riacho Barranqueras no eran buenas, había muchas dificultades para navegarlo”, recordó el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich.

La presidenta de la Compañía Jan De Nul, María Lidia Cáceres, aseguró que “la gestión durante el 2020 ha sido exitosa y se recuperaron los clientes”. Se alcanzó a ocupar a pleno los silos y, “si no se pudo lograr una rotación de la capacidad, fue debido a la bajante extraordinaria”.

